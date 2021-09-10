Зірка 2000-х Дженніфер Лав Хьюітт втретє стала мамою

10 вересня 2021 , 08:58
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Джерело:

інстаграм Дженніфер Лав Хьюітт

Американська акторка та популярна зірка серіалу "Та, що говорить із примарами" народила малюка. У неї та її чоловіка Браяна Хеллісея народилась третя дитина, і це син Ейдан.

42-річна акторка опублікувала в мережі фото свого округлого живота, на якому тимчасовим тату було написано: "це хлопчик" і "майже готово".

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Ось так мої діти відправляли мене в лікарню. Кажуть, що жінки залишають свої тіла під час пологів, щоб відправитися до зірок, забрати душі своїх дітей і разом повернутися... Для мене було величезною честю відправитися по тебе, Ейдан Джеймс. А тепер повернемося до обіймів і відпочинку,
– написала щаслива матуся. 


Дженніфер Лав Хьюітт втретє стала мамою / Фото з інстаграму акторки

Зазначимо, що коли у травні Дженніфер Лав Хьюітт оголосила про свою вагітність, вона зізналась, що не очікувала на поповнення в сім'ї у такий бурхливий для світу час. 

"Ми завжди хотіли третю дитину, але не думали, що це станеться в божевільний для всього світу рік. Я вважаю, що ми змогли виростити двох особливих дітей, які будуть чудовими зразками для наслідування. Можливість зробити все це ще раз з новою маленькою людиною – просто неймовірний подарунок в такий час", – розповідала акторка.


Реакція акторки на третю вагітність / Фото з інстаграму Дженніфер

Що відомо про особисте життя Дженніфер Лав Хьюітт

  • На піку своєї кар'єри, у 2005-му, вона зустрічалась із шотландським актором Россом Макколлом, з яким навіть заручилась наприкінці 2007 року під час відпочинку на Гаваях. Але весілля не сталось і наприкінці 2008 року пара розсталася.
  • За свого обранця Дженніфер вийшла заміж у листопаді 2013 року. Перед цим вона зустрічалась з чоловіком 20 місяців.
  • Всього за кілька днів після весілля у них народилась донька Отем, а вже через півтора року – син Аттікус. 
Автор: Уляна Журба