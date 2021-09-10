42-летняя актриса опубликовала в сети фото своего округлого живота, на котором временным тату было написано: "это мальчик" и "почти готово".
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Вот так мои дети отправляли меня в больницу. Говорят, что женщины оставляют свои тела во время родов, чтобы отправиться к звездам, забрать души своих детей и вместе вернуться... Для меня было огромной честью отправиться за тобой, Эйдан Джеймс. А теперь вернемся к объятиям и отдыху,
– написала счастливая мама.
Дженнифер Лав Хьюитт в третий раз стала мамой / Фото с инстаграма актрисы
Отметим, что когда в мае Дженнифер Лав Хьюитт объявила о своей беременности, она призналась, что не ожидала пополнения в семье в такое бурное в мире время.
"Мы всегда хотели третьего ребенка, но не думали, что это произойдет в сумасшедший для всего мира год. Я считаю, что мы смогли вырастить двух особых детей, которые будут прекрасными образцами для подражания. Возможность сделать все это еще раз с новой маленьким человеком – просто невероятный подарок в такое время", – рассказывала актриса.
Реакция актрисы на третью беременность / Фото с инстаграма Дженнифер
Что известно о личной жизни Дженнифер Лав Хьюитт
- На пике своей карьеры, в 2005-м, она встречалась с шотландским актером Россом Макколлом, с которым даже обручилась в конце 2007 года во время отдыха на Гавайях. Но свадьба не состоялась и в конце 2008 года пара рассталась.
- За своего избранника Дженнифер вышла замуж в ноябре 2013 года. Перед этим она встречалась с мужчиной 20 месяцев.
- Всего через несколько дней после свадьбы у них родилась дочь Отем, а уже через полтора года – сын Аттикус.