Жорстоко спотворена, – модель Лінда Євангеліста про невдалу пластику і відмову виходити у світ

Останні кілька років супермодель Лінда Євангеліста не з'являється на публіці й не розбудовує кар'єру. Зірка зізналась, що 5 років тому зробила невдалу косметичну процедуру, яка змінила її до "невпізнання".

56-річна канадська супермодель Лінда Євангеліста, зірка 90-х років, вже довгий час не виходить у світ та практично не публікує свої фото в інстаграмі. Все попри те, що її колеги Наомі Кемпбелл та Сінді Кроуфорд активно розвивають кар'єру після 50 років.

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Чому Лінда Євангеліста не з'являється на публіці

Вперше за кілька років зірка поділилась відвертим зізнанням. Вона розповіла, що у 2016 році наважилась на контурну пластику Coolsculpting, що мала зменшити кількість жирових тканин. Та процедура змінила обличчя моделі зовсім по-іншому.

Моїм фоловерам, які ставили собі запитанням, чому я не працюю, поки кар'єра моїх однолітків процвітає, причина в тому, що я була жорстоко спотворена процедурою CoolSculpting, яка зробила прямо протилежне тому, що обіцяла,

– поділилась Лінда.

Знаменитість зробила дві коригувальні операції після цього. Але й вони не змогли виправити ситуацію. Через це Євангеліста почала страждати від депресії й стала самотньою.

"Я залишилася, як писали ЗМІ, "невпізнанною". У мене розвинулася парадоксальна жирова гіперплазія, про ризик якої я не знала, перш ніж мені зробили процедури. Вона не тільки позбавила мене засобів до існування, а й загнала в глибоку депресію, глибоку печаль і найглибшу ненависть до себе. В результаті я стала самітницею", – додала жінка.

Лінда Євангеліста зважилась розповісти цю історію, щоб отримати можливість таки вийти у світ. Також вона хоче подати в суд на компанію, що змінила її обличчя.

Таким чином я рухаюся вперед, щоб позбутися від сорому, і розповісти свою історію. Я втомилася так жити. Я б хотіла вийти за двері з високо піднятою головою, незважаючи на те, що більше я не виглядаю самою собою,

– підкреслила супермодель.



Лінда Євангеліста на останніх фото / Фото з інстаграму Лінди Євангелісти

Що відомо про Лінду Євангелісту

Канадська модель італійського походження підписала перший контракт з модельною компанією в Нью-Йорку ще в юності, а згодом переїхала до Парижу.

Попри незвичну зовнішність, що приваблювала фотографів, Лінда Євангеліста часто змінювала імідж – робила короткі стрижки та безліч разів перефарбовувала волосся.

У 1989 модель знялась для Vogue, а ще через рік вийшла культова обкладинка для глянцю з Ліндою, Крісті Тарлінгтон, Тетяною Патіц, Наомі Кемпбелл та Сінді Кроуфорд. У 90-х зірка була найбільш затребуваною моделлю.

З 2007 року вона співпрацювала з компанією L'Oreal Paris, а також стала обличчям магазинів одягу Talbots. Вона знімалась для Chanel, Donce&Gabanna та інших знакових брендів.

Лінда Євангеліста знялась у рекордній кількості фотосесій для італійської версії журналу Vogue.

Текст публікації Лінди Євангелісти



Публікація Лінди Євангелісти / Фото з інстаграму моделі