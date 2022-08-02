Жодна ракета, жодна р*сня нам не завадить, – Соловій розповіла про свій тур Україною

Культурне життя в Україні пілся 24 лютого дещо призупинилось, проте чимало артистів організовують благодійні концерти, метою яких є збір коштів для ЗСУ. Ворог хоче, аби культурне життя українців зупинилось і не було нічого, окрім страху.

Про це ексклюзивно 24 каналу розповіла українська співачка Христина Соловій. Вона також зазначила, що попереду концерти на Закарпатті, а також музиканти повернули у тур Вінницю.

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"Мені складно повірити в те, що зараз відбувається, адже я дуже хвилювалась і хотіла все скасувати після ракетного удару по Вінниці. Але я згадала ту емоцію та меседж, з яким я почала тур "Українська лють", – каже Христина Соловій.

Христина Соловій українська співачка Жодна ракета, жодна р*сня не може нам завадити, щоб українська культура відбувалась в Україні.

Артистка пояснює, що тільки цього і хоче наш ворог – він хоче, аби наше життя зупинилось, аби ми сиділи в бомбосховищах і тремтіли від жаху та страху.

За словами Соловій, митці дуже швидко пристосувалися до нових реалій і на думку співачки, культурний та мистецький фронт надзвичайно важливий.

"І він таким був у всі часи, наша інтелігенція та митці пережили дуже жорсткі репресії у різні роки", – пояснює мисткиня.

Зараз, причин для страху я не бачу та не відчуваю, відчуваю сміливість і бачу, як люди масово йдуть на концерти. Всі працюють – менеджери, артисти, світловики і мета цього всього одна: передати кошти нашим військовим, завдяки якій і відбуваються ці концерти,

– каже Христина Соловій.

Детальніше про тур "Українська лють" під час повномасштабної війни: дивіться відео із Христиною Соловій