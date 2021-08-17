Життєствердні цитати Андрія Кузьменка, які досі не втрачають актуальності

17 серпня 2021 , 16:00
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Джерело:

24 канал

Лідеру гурту "Скрябін" Андрію Кузьменку сьогодні б довелось святкувати 53-річчя. Але у 2015 році життя виконавця забрала страшна автокатастрофа. Його пісні досі звучать в автомобілях та концерах, а прості та правдиві цитати можна почути з уст його колег та багатьох українців.

Впродовж свого життя Андрій Кузьменко відзначався "гострим" слівцем та критикою тих, хто йому був неугодним. Попри це, фанати і любили "Кузьму" за його просту душу та близькість зі своїм народом.

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"По моєму чувак нас кинули", – Андрій Кузьменко

Хоч у 2004 році між прихильниками та "Скрябіним" "пробігла кішка", тому що Андрій з музикантами агітував за Віктора Януковича під час Помаранчевої революції, але народна любов до виконавця скоро відновилась. Артист розповідав, що його вчинок був зумовлений контрактом з телеканалом "Інтер", а також погрозами від провладних сил. За цей інцидент Андрій багато разів вибачався перед українцями та називав "травмою", після якої його вже "ніхто в житті не перекупить".

Вже під час Революції Гідності у 2013 – 2014 роках Андрій підтримував мітингарів, втім, наголошував, що не стоїть за опозицію на Майдані. Впродовж 2014 року підтримував військових на Сході України, коли відбувалась активна фаза війни з російським агресором. Перед своєю загибеллю артист часто критикував нову владу, через що чимало українців були переконані, що Андрій загинув "не просто так". Втім, такі теорії не мали жодного підтвердження. 

У творчості покійного артиста є чимало хітів, присвячених нестабільній ситуації в Україні та "розрусі": 

  • "Кинули";
  • "Тепла зима";
  • "Дура-цензура";
  • "Руїна";
  • "Історія";
  • "Я злий".

А також було три пісні на тему російсько-української війни:

  • "Українці";
  • "Сука-війна";
  • "Лист до президентів".

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Автор: Уляна Журба