Життя до та під час війни: як Володимир та Олена Зеленські змінилися за 3 роки

20 травня 2019 року відбулася інавгурація Володимира Зеленського. За ці 3 роки президентові довелося боротися з багатьма труднощами. Найжахливіше – з війною. Поруч з ним завжди є кохана дружина, яка підтримує, розуміє. Та у час війни життя обох кардинально змінилося.

Президент постійно перебуває разом з командою, працює над тим, щоб якомога швидше перемогти ворога та жити у вільній країні. Олена Зеленська зараз співпрацює з іноземними колегами та дбає про дітей.

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Життя Олени та Володимира Зеленських до війни

Перша леді майже завжди супроводжувала президента під час його робочих поїздок в інші країни. За 3 роки президенства Володимира Зеленського Олена побувала разом з ним на офіційних зустрічах, святкових заходах. У той час, коли Зеленський під час робочих поїздок розв'язував важливі політичні питання, перша леді працювала над культурною сферою.

Одним з головних напрямків роботи Олени до війни було впровадження україномовних аудіогідів у світових музеях, картинних галереях та інших культурних місцях. Завдяки цій діяльності Зеленської тепер у багатьох відомих туристичних місцях можна послухати екскурсію українською.



До війни Зеленська працювала над аудіогідами / Фото з інстаграму першої леді

Також Олена Зеленська започаткувала програму безбар'єрності в Україні та працювала над реформою харчування у школах.



Зеленська та Клопотенко працювали над реформою шкільного харчування/ Фото з інстаграму першої леді

Ранок 24 лютого змінив усе

Ще 14 лютого президентське подружжя вітало українців з Днем святого Валентина. Олена та Володимир наголошували, що залишаються вдома, в Україні. Вже тоді точилися розмови про ймовірне вторгнення Росії, тому українцям було важливо бачити, що президент поруч і не залишить їх у складні часи.

Вітання від Зеленських з Днем святого Валентина: дивіться відео онлайн

Та ранок 24 лютого змінив усе. Тоді Україна прокинулася від звуків вибухів та новин про повномасштабну війну, яку розв'язала Росія. Президент одразу ж зібрався з командою на Банковій, а Олена Зеленська з дітьми відправилася у безпечне місце. Зеленський не приховував, що його сім'я є мішенню номер два для Кремля, тому не повідомляв, де перебувають його дружина та діти. Володимир робив усе для того, щоб вберегти рідних.

Вперше за час війни перша леді з'явилася на публіці 8 травня. Тоді вона разом з Джилл Байден зустрілася з переселенцями в Ужгороді, а також відвідала поранених військових.

Перший вихід Олени Зеленської за час війни / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська зустрілася з пораненими воїнами: дивіться відео онлайн

До цього дружина президента працювала дистанційно. Вона активно спілкувалася з іноземними колегами з питань прийняття українських біженців, дітей-сиріт, а також онкохворих дітей, які потребують лікування за кордоном.

Олена та Володимир змінилися. На їхніх обличчях вже не сяють усмішки. В очах видно біль та сум за те, що росіяни роблять з Україною та її народом. Ніхто з нас ніколи не буде таким, як раніше.

Олена та Володимир Зеленські до війни / Фото з інстаграму першої леді

Перша леді України під час війни / Фото з інстаграму Зеленської

Третя річниця інавгурації Зеленського припала на час війни. Війни, в якій щодня українці виборюють кожен сантиметр рідної землі, яку точно не віддадуть ворогові. Володимир Зеленський з командою та ЗСУ працюють над тим, щоб країна якомога швидше повернулася до мирного життя, а його дружина оберігає дітей і допомагає українцям, які вимушено покинули рідні домівки.