Жерар Депардьє, якому Путін вручив паспорт, закриває свій продюсерський центр у Росії
Французький актор Жерар Депардьє, який "висить" у чорному списку Мінкульту, виводить бізнес з Москви. Він закриває продюсерський центр "ПЦ ЖД". Однак не тому, що Росія – країна-терорист, а тому що роботи там немає.
Про це в коментарі пропагандистським росЗМІ заявив продюсер і друг Жерара Депардьє Арно Фріллі, передає 24 канал. Він наголосив, що закриття центру "ні в якому разі не пов'язане з нинішньою ситуацією через кризу в Україні".
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Жерар Депардьє закриває продюсерський центр у Росії
На такий крок французького актора з російським паспортом підштовхнула пауза у проєктах, адже через простій він "влітає" на гроші.
Ця структура була створена для розвитку аудіовізуальних проєктів. Без активної діяльності ця система марна, оскільки вона потребує витрат навіть у період простою. Нова структура може бути відкрита, коли буде більше конкретики щодо проєктів,
– заявив товариш Депардьє.
Ба більше, Арно Фріллі запевнив пропагандистів, що його зірковий друг "дуже мотивований на участь у проєктах у Росії".
Через війну, яку продюсер знову назвав кризою, команда Депардьє зупинила роботу над фільмом про ескадрилью "Нормандія – Німан", який знімали в Калінінградській області, але він планує перечекати й відновити співпрацю з окупантами. Усе для того, щоб продемонструвати російсько-французьке братство – показати, як французькі льотчики билися на боці СРСР у Другій світовій війні.
"Це російсько-французький проект. Після початку кризи французька сторона вийшла з проекту, але ми все ще сподіваємося, що зможемо реалізувати його в той чи інший спосіб", – сказав Фріллі.
Як Депардьє пов'язаний з Росією і що каже про війну
- Нагадаємо, 2013 року Жерар Депардьє отримав з рук Путіна свій російський паспорт. Той урочисто вручив його в резиденції на березі Чорного моря. Після цього французька кінозірка загримів у "чорний список" Мінкульту як діяч культури, який загрожує нацбезпеці України.
- У березні актор просив зупинити війну, але називав нас братніми народами: "Росія та Україна завжди були братніми країнами. Припиніть бойові дії і ведіть переговори".
- Натомість у квітні Жерар Депардьє засудив Путіна за "божевільні вчинки" в Україні, але захищав росіян, які нібито "не несуть відповідальності за шалені, неприйнятні ексцеси своїх лідерів".