Французький актор Жерар Депардьє, який "висить" у чорному списку Мінкульту, виводить бізнес з Москви. Він закриває продюсерський центр "ПЦ ЖД". Однак не тому, що Росія – країна-терорист, а тому що роботи там немає.

Про це в коментарі пропагандистським росЗМІ заявив продюсер і друг Жерара Депардьє Арно Фріллі, передає 24 канал. Він наголосив, що закриття центру "ні в якому разі не пов'язане з нинішньою ситуацією через кризу в Україні".

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Жерар Депардьє закриває продюсерський центр у Росії

На такий крок французького актора з російським паспортом підштовхнула пауза у проєктах, адже через простій він "влітає" на гроші.

Ця структура була створена для розвитку аудіовізуальних проєктів. Без активної діяльності ця система марна, оскільки вона потребує витрат навіть у період простою. Нова структура може бути відкрита, коли буде більше конкретики щодо проєктів,

– заявив товариш Депардьє.

Ба більше, Арно Фріллі запевнив пропагандистів, що його зірковий друг "дуже мотивований на участь у проєктах у Росії".

Через війну, яку продюсер знову назвав кризою, команда Депардьє зупинила роботу над фільмом про ескадрилью "Нормандія – Німан", який знімали в Калінінградській області, але він планує перечекати й відновити співпрацю з окупантами. Усе для того, щоб продемонструвати російсько-французьке братство – показати, як французькі льотчики билися на боці СРСР у Другій світовій війні.

"Це російсько-французький проект. Після початку кризи французька сторона вийшла з проекту, але ми все ще сподіваємося, що зможемо реалізувати його в той чи інший спосіб", – сказав Фріллі.

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