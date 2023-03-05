За рік люди стомилися, – Женя Галич відповів, кому повинні вручати повістки

В інтерв'ю 24 Каналу Женя Галич прокоментував ситуацію з повістками, і кому їх повинні вручати. Усім чоловікам у тилу він радить вчитися та готуватися до мобілізації, адже хлопцям і дівчатам у ЗСУ потрібна буде заміна.

Женя Галич, який сам майже рік служить у лавах Збройних Сил України, відповів, як правильно чекати на мобілізацію в тилу. Він наполегливо рекомендує вчитися стріляти, ходити на тактичну медицину, слідкувати за перебігом подій на фронті та розбиратися у зброї, яка завозиться, передає 24 Канал.

Не пропустіть Взяв би себе в руки, – Женя Галич висловився про Тараса Цимбалюка, якому вручили повістку

Женя Галич дав пораду хлопцям у тилу

Є сто відсотків особового складу, який уже рік воює, який уже рік забезпечує, який уже рік волонтерить, який уже рік збирає гроші. За рік люди втомлюються без відпусток, без ротацій, без підтримки. Тому тим людям, які чекають на мобілізацію, єдина моя порада – вчіться, вчіться щодня,

– емоційно заявив Женя Галич.

Він додав, що підтримувати країну заробітком грошей, волонтерством і всім іншим – це добре, але не менш важливо бути готовим до довгострокової війни. Фронтмен O.Torvald наголошує, що в ЗСУ потрібні спеціалісти, а не тільки піхота та артилерія.

"Вчіться літати на дронах, вчіться бути класним тактичним медиком. Багато можливостей, зараз курсів купа. Коли почалася війна, у березні ми не могли собі навіть броніки знайти. Зараз усе є – і зброя, і броніки, і все що завгодно. Купуйте, намагайтеся, шукайте, долучайтеся і змінюйте людей, які вже стомлені", – заявив Женя Галич.

Женя Галич про повістки та мобілізацію / Фото з інстаграму музиканта

Женя Галич про вручення повісток у громадських місцях

Лідер O.Torvald вважає, що немає нічого неправильного в тому, що повістки вручають у громадських місцях, адже "це регламент, закон". Він не чув історій, коли мобілізованих наступного дня відправляли на фронт, усіх нібито вчать.

Ба більше, вторгнення Росії Женя Галич порівняв з п'яним сусідом, який увірвався до закоханої пари перед сном і став чіплятися до дівчини. Він вважає, що кожен чоловік повинен відповісти, як повівся б у такій ситуації – відсиджувався б чи захистив кохану.

Як я маю повестися? Я маю сказати: "Так, секундочку. Тут потрібно зачекати, подивимося, як він поводитиметься, цей сусід". Або дати йому відсіч, випхати, знайти можливість вас захистити. Я можу домовлятися, можу відсиджуватися, або я буду захищати свій будинок. Я дав собі відповідь – я буду захищати. Мені здається, що тут кожен має дати собі відповідь,

– наголосив Женя Галич.

Інтерв'ю з Женею Галичем у відеоформаті: дивіться відео онлайн