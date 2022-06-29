Головне пам'ятати, якою ціною, – Женя Галич про мирний Київ, куди повернувся з фронту

Лідер гурту O.Trovald зараз проходить лікування після того, як побував на фронті. Чоловік є офіцером ЗСУ, тому у перші місяці війни прийшов у комісаріат. Зараз він каже, що радий бачити мирну столицю, але наголосив, що українці мають це цінувати.

На запитання, які у нього виникли почуття після того, як він повернувся із війська на лікування у столицю, то той відповів, що ситуація в місті його тішить.

До слова У них зараз пекло, – Женя Галич розповів про гітариста OTorvald, який на "нулі"

Я дуже радий, що у нас таке красиве, літнє, квітуче місто – Київ, столиця нашої країни. І дуже радий, що завдяки захисникам, ЗСУ, медикам, ТРО, спецпризначенцям та іншим, люди та міста живуть. Тут кипить життя,

– каже Женя Галич.

Водночас йому дуже хочеться, щоб люди, які перебувають на територіях, де не ведуться бойові дії, завжди пам'ятали, що "заради того, щоб мирні міста існували, люди ризикують своїм життям".

"І обов'язково про це пам'ятали, коли напиваються, або смітять, або поводять себе по-хамськи. Тому важливо про це пам'ятати, жити повноцінним життя – це абсолютно нормально, класно, і повноцінне життя має існувати. Але головне пам'ятати, якою ціною це мирне життя дається. І не забувати, що ще зовсім нещодавно на цій території також велись бойові дії", – підсумував рок-виконавець.



Женя Галич у війську / Фото з інстаграму співака

Наразі Женя Галич не знає, скільки ще часу проведе у столиці, але точно до кінця лікування. Усі його рідні – дружина Валерія з дітьми – від початку повномасштабної війни перебувають за кордоном. Раніше він розповідав, як плакав на кордоні, коли прощався з сім'єю.