Женя Галич, Коля Сєрга й інші: зірки, які розмовляли російською, а тепер служать у ЗСУ

Нещодавно суспільство збурило заяви мовознавиці Ірини Фаріон про російськомовних захисників. Багато хто став на захист військових, які нас захищають.

24 Канал навів приклад тих українських зірок, які раніше розмовляли російською. Зараз ці знаменитості у війську, де показують любов до своєї країни.

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Дмитро Дікусар

З перших днів повномасштабного вторгнення зірковий танцівник став на захист країни. Він виріс в Одесі в російськомовному оточенні, тому спілкувався російською, але зараз перейшов. Водночас Дмитро вважає, що зараз не варто порушувати мовне питання, аби не сваритися – адже це на руку ворогу.

Незалежно від того, якою мовою я розмовляю, я прийшов боротися з ворогом,

– казав Дікусар.

Женя Галич

Гурт O.Torvald створив немало україномовних пісень, хоч соліст Женя Галич спілкувався російською. Тепер він захищає Україну зі зброєю в руках. Артист вважає, що не потрібно засуджувати тих, хто ще не може повністю перейти на українську. Однак телебачення, радіо та весь публічний простір має бути україномовним.

Я думаю, що всі діти мають вивчати й говорити в родинах українською, це важливо. Не можна тиснути на тих людей, які сформувалися як особистості в Радянському Союзі. На них не можна тиснути,

– заявляв музикант.

Віталій Козловський

Мати співака розмовляла російською, тому і сам артист залишався російськомовним до повномасштаного вторгнення. Зараз Віталій Козловський вже не в Національній гвардії, але залишається військовим. Він перейшов в інший підрозділ за наказом командування.

Я багато читаю різної інформації, новин і точно можу сказати, що українська мова – це наша ідентифікація. Мовне питання дуже важливе,

– висловлювався артист.

Коля Сєрга

Музикант не лише спілкувався російською на початку вторгнення, але й певний час жив у Росії. Та після початку повномасштабної війни він перейшов на українську мову та закликав інших принаймні вивчати свою культуру та рідну мову. Тепер Коля Сєрга їздить з "Культурним десантом" як один з організаторів.

Олег Іваниця

Актор та колишній учасник "Дизель шоу" розпочав свій перехід на українську мову ще близько 15 років тому. Зараз Олег Іваниця захищає Україну на фронті та закликає розмовляти з дітьми українською мовою.

Даніель Салем

Ведучий та ресторатор народився в Одесі, а проживав у багатьох країнах - батьківщині батька Лівані, Марокко, Туреччині. Зараз він захищає Україну зі зброєю в руках: боєць вже отримував поранення та був контужений, через що частково втратив слух.

Yarmak

Репер був російськомовним виконавцем, але з 2021 року почав писати треки українською мовою, а пізніше остаточно здійснив перехід. Зараз Yarmak не лише військовий, але й керівник підрозділу керування дронами.