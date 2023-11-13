24 Канал навів приклад тих українських зірок, які раніше розмовляли російською. Зараз ці знаменитості у війську, де показують любов до своєї країни.

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Дмитро Дікусар

З перших днів повномасштабного вторгнення зірковий танцівник став на захист країни. Він виріс в Одесі в російськомовному оточенні, тому спілкувався російською, але зараз перейшов. Водночас Дмитро вважає, що зараз не варто порушувати мовне питання, аби не сваритися – адже це на руку ворогу.

Незалежно від того, якою мовою я розмовляю, я прийшов боротися з ворогом,

– казав Дікусар.

Женя Галич

Гурт O.Torvald створив немало україномовних пісень, хоч соліст Женя Галич спілкувався російською. Тепер він захищає Україну зі зброєю в руках. Артист вважає, що не потрібно засуджувати тих, хто ще не може повністю перейти на українську. Однак телебачення, радіо та весь публічний простір має бути україномовним.

Я думаю, що всі діти мають вивчати й говорити в родинах українською, це важливо. Не можна тиснути на тих людей, які сформувалися як особистості в Радянському Союзі. На них не можна тиснути,

– заявляв музикант.

Віталій Козловський

Мати співака розмовляла російською, тому і сам артист залишався російськомовним до повномасштаного вторгнення. Зараз Віталій Козловський вже не в Національній гвардії, але залишається військовим. Він перейшов в інший підрозділ за наказом командування.

Я багато читаю різної інформації, новин і точно можу сказати, що українська мова – це наша ідентифікація. Мовне питання дуже важливе,

– висловлювався артист.

Коля Сєрга

Музикант не лише спілкувався російською на початку вторгнення, але й певний час жив у Росії. Та після початку повномасштабної війни він перейшов на українську мову та закликав інших принаймні вивчати свою культуру та рідну мову. Тепер Коля Сєрга їздить з "Культурним десантом" як один з організаторів.

Олег Іваниця

Актор та колишній учасник "Дизель шоу" розпочав свій перехід на українську мову ще близько 15 років тому. Зараз Олег Іваниця захищає Україну на фронті та закликає розмовляти з дітьми українською мовою.

Даніель Салем

Ведучий та ресторатор народився в Одесі, а проживав у багатьох країнах - батьківщині батька Лівані, Марокко, Туреччині. Зараз він захищає Україну зі зброєю в руках: боєць вже отримував поранення та був контужений, через що частково втратив слух.

Yarmak

Репер був російськомовним виконавцем, але з 2021 року почав писати треки українською мовою, а пізніше остаточно здійснив перехід. Зараз Yarmak не лише військовий, але й керівник підрозділу керування дронами.