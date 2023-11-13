Женя Галич, Коля Серга и другие: звезды, которые говорили по-русски, а теперь служат в ВСУ

Недавно общество возмутило заявления языковеда Ирины Фарион о русскоязычных защитниках. Многие встали на защиту военных, которые нас защищают.

24 Канал привел пример тех украинских звезд, которые раньше разговаривали по-русски. Сейчас эти знаменитости в армии, где показывают любовь к своей стране.

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Дмитрий Дикусар

С первых дней полномасштабного вторжения звездный танцовщик встал на защиту страны. Он вырос в Одессе в русскоязычном окружении, поэтому общался на русском, но сейчас перешел. В то же время Дмитрий считает, что сейчас не стоит поднимать языковой вопрос, чтобы не ссориться – это на руку врагу.

Независимо от того, на каком языке я говорю, я пришел бороться с врагом,

– говорил Дикусар.

Женя Галич

Группа O.Torvald создала немало украиноязычных песен, хотя солист Женя Галич общался на русском. Теперь он ограждает Украину с оружием в руках. Артист считает, что не нужно осуждать тех, кто еще не может полностью перейти на украинский. Однако телевидение, радио и все публичное пространство должно быть украиноязычным.

Я думаю, что все дети должны изучать и говорить в семьях на украинском, это важно. Нельзя оказывать давление на тех людей, которые сформировались как личности в Советском Союзе. На них нельзя давить,

– заявлял музыкант.

Виталий Козловский

Мать певца говорила по-русски, поэтому и сам артист оставался русскоязычным до полномасштабного вторжения. В настоящее время Виталий Козловский уже не в Национальной гвардии, но остается военным. Он перешел в другое подразделение по приказу командования.

Я много читаю разной информации, новостей и точно могу сказать, что украинский язык – это наша идентификация. Языковой вопрос очень важен,

– высказывался артист.

Коля Серга

Музыкант не только общался по-русски в начале вторжения, но и некоторое время жил в России. После начала полномасштабной войны он перешел на украинский язык и призвал других по крайней мере изучать свою культуру и родной язык. Теперь Коля Серга ездит с "Культурным десантом" как один из организаторов.

Олег Иваница

Актер и бывший участник "Дизель шоу" начал свой переход на украинский язык еще около 15 лет назад. Сейчас Олег Иваница защищает Украину на фронте и призывает разговаривать с детьми на украинском языке.

Даниель Салем

Ведущий и ресторатор родился в Одессе, а проживал во многих странах – родине отца Ливане, Марокко, Турции. Сейчас он защищает Украину с оружием в руках: боец уже получал ранения и был контужен, из-за чего частично лишился слуха.

Yarmak

Рэпер был русскоязычным исполнителем, но с 2021 года начал писать треки на украинском языке, а позже окончательно совершил переход. Сейчас Yarmak не только военный, но и руководитель подразделения управления дронами.