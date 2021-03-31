Оголена краса: Жасмін Тукс повністю оголилась для реклами косметики

Модель Жасмін Тукс, яка також є "ангелом" Victoria's Secret, опублікувала звабливе фото, на якому демонструє оголені груди. Лише однією рукою вона прикрила інтимні зони та розбурхала уяву шанувальників.

Зірка вирішила прорекламувати косметичний засіб для тіла alo, парнерами якого є вона та чимало інших знаменитостей. Щоб продемонструвати красу свого тіла під впливом доглядової косметики, Жасмін повністю оголилась.

Варто побачити Прикрила оголені груди квітами: Демі Роуз завела мережу еротичним фото в корсеті

Реакція мережі

Модель розпустила довге чорняве волосся, прикрила однією рукою груди, а іншу – спокусливо підняла вверх. Хоч на фото і не видно обличчя Тукс, втім, користувачі інстаграму були неабияк зачаровані знімком.

"Краса";

"Божественна!";

"Приголомшлива";

"Гаряча!";

"Вау, неймовірно".

Нагадаємо, що це не вперше Жасмін Тукс оголюється для реклами бренду. Раніше вона публікувала в мережі не менш спокусливі фото.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч: