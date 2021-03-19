"Жах і гидота": екссолістку YUKO розкритикували за дебютний кліп

Джерело:ютуб ЮЮ
Колишня солістка дуету YUKO Юлія Юріна презентувала дебютний кліп та пісню "Молоко" в межах сольної кар'єри. Однак російськомовний трек вщент розкритикували в мережі.
Після розпаду дуету YUKO, що виконував у жанрі електро-фольку, його солісти оголосили про окремі сольні кар'єри. Зокрема, співачка Юлія Юріна вже випустила перший мініальбом та дебютний кліп на пісню "Молоко".
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Артистка випустила мініальбом "Онлифан", до якого увійшло чотири композиції: "Молоко", "Локоны", "Мотыльки", "Вебкам". А на пісню "Молоко" Юлія випустила динамічний кліп.
"Я зрозуміла, що протягом довгого часу намагалася догодити всім, окрім себе. Свої смаки я ховала в папку "гілті плежа", від чого дуже втомилася і більше не хочу нікому нічого доводити. Я хочу жити так як хочу, навчитися бути чесною з собою та розважатися. Вам може це подобатися, а може не подобатися, але я така на шляху до себе та власної свободи. Я дозволяю собі розважатися та кличу робити це зі мною", – прокоментувала вихід відеороботи співачка.
У пісні Юлія Юріна співає про секс, репера Тіму Білоруських та алкоголь. Натомість в ролику вона танцює тверк та обливає себе білою рідиною.
Дивіться відео ЮЮ – "Молоко" онлайн 18+
За кілька годин ролик набрав більше 7 тисяч переглядів. Однак кількість негативних відгуків переважає проти вподобань. Користувачі мережі поділилися, що дебютний ролик дуже нагадує російську поп-музику, а образ співачки дуже банальний та неоригінальний. Також фани зазначають, що розпад дуету YUKO не був вартий такої сольної кар'єри Юріної.
Однак є і ті, хто позитивно реагує на таке відео. Та таких коментарів значно менше: