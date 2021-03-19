"Жах і гидота": екссолістку YUKO розкритикували за дебютний кліп

Колишня солістка дуету YUKO Юлія Юріна презентувала дебютний кліп та пісню "Молоко" в межах сольної кар'єри. Однак російськомовний трек вщент розкритикували в мережі.

Після розпаду дуету YUKO, що виконував у жанрі електро-фольку, його солісти оголосили про окремі сольні кар'єри. Зокрема, співачка Юлія Юріна вже випустила перший мініальбом та дебютний кліп на пісню "Молоко".

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Юлія Юріна презентувала кліп

Артистка випустила мініальбом "Онлифан", до якого увійшло чотири композиції: "Молоко", "Локоны", "Мотыльки", "Вебкам". А на пісню "Молоко" Юлія випустила динамічний кліп.

"Я зрозуміла, що протягом довгого часу намагалася догодити всім, окрім себе. Свої смаки я ховала в папку "гілті плежа", від чого дуже втомилася і більше не хочу нікому нічого доводити. Я хочу жити так як хочу, навчитися бути чесною з собою та розважатися. Вам може це подобатися, а може не подобатися, але я така на шляху до себе та власної свободи. Я дозволяю собі розважатися та кличу робити це зі мною", – прокоментувала вихід відеороботи співачка.

У пісні Юлія Юріна співає про секс, репера Тіму Білоруських та алкоголь. Натомість в ролику вона танцює тверк та обливає себе білою рідиною.

Дивіться відео ЮЮ – "Молоко" онлайн 18+

Реакція мережі

За кілька годин ролик набрав більше 7 тисяч переглядів. Однак кількість негативних відгуків переважає проти вподобань. Користувачі мережі поділилися, що дебютний ролик дуже нагадує російську поп-музику, а образ співачки дуже банальний та неоригінальний. Також фани зазначають, що розпад дуету YUKO не був вартий такої сольної кар'єри Юріної.

Хочу плакати;

Той момент, коли хочеться, щоб це був перший і останній кліп... Завіса, шок, розчарування;

Боже, після проєкту YUKO таке? Якщо це не "стьоб" і висміювання – тоді повний провал;

І заради цього варто було закінчити існування YUKO? Соромно;

Більшості тих, хто любив голос Юлі в YUKO, це точно не сподобається. Шкода, що сталась така різка зміна форми та цільової аудиторії, подібного контенту і без цього багато;

Юлю, кліпни двічі, якщо тебе тримають в заручниках;

Пробачте, але це дно. Мені фізично стало гидко від перегляду;

Ти можеш вивезти дівчину з Росії, але Росію з дівчини не вивезеш… Тільки не називайся українською співачкою, будь ласка.

Однак є і ті, хто позитивно реагує на таке відео. Та таких коментарів значно менше: