Земфіра видалила всі свої відео з ютубу, окрім двох: чому від них "забомбить" росіянам

Башкирська співачка Земфіра, яка здобула популярність у Росії, схоже, остаточно визначилась із позицією. Артистка "почистила" свій ютуб, проте залишила два відео: кавер на пісню "Океану Ельзи" та новий кліп "Не стріляйте" з кадрами війни в Україні.

Майже усі відео на ютуб-каналі Земфіра видалила 17 березня, а там у неї нараховується 365 тисяч підписників. Попри це, там знайшлось місце лише двом роликам. Перший з них – це її кавер 2008 року на пісню "Відпусти" українського гурту "Океан Ельзи". Відео з'явилось 12 днів тому.

До слова Вслід за Пугачовою та Галкіним: зірки Земфіра і Рената Литвинова вилетіли з Росії

Земфіра – кавер на "Океан Ельзи" (2008): дивитись відео онлайн

Також зірка опублікувала нове відео під назвою "Не стріляйте", де заспівала на домашньому фортепіано про мовчання росіян та насильство зі сторони Росії, а половину відеоролика присвятила кадрам жорстоких бомбардувань українських міст. Там знайшлось місце й скандальній витівці на російському телебаченні із закликом "зупинити війну" та затриманню росіян на Красній площі.

Земфіра – "Не стріляйте": дивитись відео онлайн

Оскільки Земфіра вимкнула можливість коментування відео у ютубі та інстаграмі, ми не можемо побачити реакцію росіян. Проте варто очікувати, що вона буде різкою. Також невідомо, де зараз перебуває сама Земфіра – у Росії чи у Франції, як повідомлялось раніше. Втім, 26 лютого, співачка дала концерт у Москві – черезе 2 дні після наступу Росії на Україну. Вона вирішила його не скасовувати.

Земфіра та Україна

У перший день вторгнення Росії на територію України зірка опублікувала фото в інстаграмі з надписом "Ні війні", і також видалила усі інші публікації з мережі. Згодом вона начебто покинула країну з Ренатою Литвиновою.



Сторінка Земфіри в інстаграмі / Скриншот з інстаграму

Вона також підтримувала Україну у 2014 році, коли Росія почала вводити свої війська на Донбас. Тоді Земфіра змінила головну сторінку свого офіційного сайту: на чорному тлі було розміщене відео 2008 року, де співачка виконувала той же кавер "Океану Ельзи".

У 2015 році на фестивалі в Тбілісі Open Air Земфіра розгорнула український синьо-жовтий стяг, але вже у 2016 році під час концерту у Вільнюсі вона з матюками попросила фанів прибрати українські прапори, які почали розгортати українці.

Через це чимало людей покинули зал, а Литвинова тоді виступила на її захист у соціальних мережах. 2 квітня 2020 року Земфіру внесли в базу "Миротворець" за заперечення російської агресії та маніпулювання суспільно значимою інформацією.