В умовах війни День Конституції сприймається зовсім по-іншому. Зірки зворушливо привітали українців та нагадали, чому це свято важливе, передає 24 Канал.

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Володимир Зеленський у цей день особисто виступив у Верховній Раді. Президент відзначив, що Україна буде державою-переможницею у війні.

До Парламенту Зеленський одягнув футболку та брюки у мілітарі стилі темно-зеленого кольору.



Володимир Зеленський у Раді / Фото з телеграму Дениса Шмигаля

На його виступі були присутні й інші посадові особи. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він був у звичному образі – військовій формі Збройних Сил України.



Валерій Залужний у Верховній Раді / Скриншот з відео

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов та міністр оборони Олексій Резніков були у зелених вишиванках. Також вишиті сорочки одягнули прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.



Олексій Данілов у вишиванці / Скриншот з відео

Багато депутатів та міністрів одягнули вишиванки, інші – були в мілітарі стилі. Верховна Рада в цей день просто вражає стилем та кольорами. У це важливе свято депутати вирішили одягнути щось особливе.

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До слова, напередодні Дня Конституції, ввечері 26 червня росіяни завдали удару по центру Краматорська. Там вже відомо про понад 10 загиблих, десятки людей поранені. Зірки шоковані трагедією та висловили свої співчуття.