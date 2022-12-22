Синьо-жовта краватка та блакитне пальто: як Байдени зігріли увагою президента Зеленського

У середу, 21 грудня, у Вашингтоні відбувся історичний візит – український президент Володимир Зеленський перший раз за час війни покинув країну та полетів за кордон у США. Там його зустріло президентське подружжя Байденів та американський Конгрес.

Володимир Зеленський мав у планах низку зустрічей та виступів, проте найперше у столиці США його зустріли Джозеф та Джилл Байдени на південній стороні Білого дому.

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Перед сотнями кореспондентів та журналістів пара тепло прийняла Володимира, потиснула йому руки та міцно обійняла за плечі. У мережі такий жест вже назвали, наче Байдени обіймають свого сина. На знакову зустріч Байден одягнув темно-синій костюм з білою сорочкою, а важливим акцентом його образу стала синьо-жовта краватка у діагональну смужку.

Натомість його дружина Джилл обрала блакитне двобортне пальто та спідницю мідідовжини. Її пастельний look завершував тканинний чорний пояс по одну сторону пальта, а також чорні туфлі-човники. У своєму інстаграмі вона не забула передати теплий привіт Олені Зеленській, з якою мала зустріч влітку у Білому домі.

"Президенте Зеленський, ми сподіваємося, що ви повернете нашу любов і підтримку Олені та вашим дітям, усім родинам України", – написала Джилл та прикріпила фото, де разом з чоловіком підтримує Зеленського на вході у Білий дім.



Володимир Зеленський з Байденами у Білому домі / Фото з інстаграму Зеленського



Зеленський поспілкувався у різдвяній атмосфері з Байденами / Фото з інстаграму президента

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