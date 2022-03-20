Зеленський подякував Ештону Кутчеру та Мілі Куніс за допомогу і збір грошей для українців
20 березня 2022 , 23:34Читать новость на русском
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Володимир Зеленський подякував Ештону Кутчеру та Мілі Куніс за допомогу Україні. Президент зауважив, що вони одними з перших відгукнулися на горе.
Зеленський зауважив, що станом на 20 березня зіркове подружжя зібрало вже 35 мільйонів доларів. Їх спрямовують для Flexport та Airbnb.
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Ештон Кутчер і Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Особисто подякував їм за підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ,
– заявив Зеленський.
Наразі Кутчер та Куніс оголосили, що їхня ціль – зібрати 40 мільйонів доларів для допомоги українцям.
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