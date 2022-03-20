Зеленський подякував Ештону Кутчеру та Мілі Куніс за допомогу і збір грошей для українців

Володимир Зеленський подякував Ештону Кутчеру та Мілі Куніс за допомогу Україні. Президент зауважив, що вони одними з перших відгукнулися на горе.

Зеленський зауважив, що станом на 20 березня зіркове подружжя зібрало вже 35 мільйонів доларів. Їх спрямовують для Flexport та Airbnb.

Зауважте Байдужість вбиває, – Зеленський вкотре закликав Ізраїль допомогти Україні

Ештон Кутчер і Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Особисто подякував їм за підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ,

– заявив Зеленський.

Наразі Кутчер та Куніс оголосили, що їхня ціль – зібрати 40 мільйонів доларів для допомоги українцям.

Зеленський виступив в ізраїльському Кнесеті: дивіться відео