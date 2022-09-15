"Що там ваш бункерний дід": Тополя звернувся до росіян після візиту Зеленського в Ізюм

14 вересня Володимир Зеленський побував у звільненому від окупанті Ізюмі. Тарас Тополя після такого відважного кроку українського президента звернувся до росіян, адже їхній диктатор боїться вилізати зі свого бункера.

Під час візиту Володимира Зеленського в Ізюм пролунав гучний вибух. Та президента це не злякало. Лідер "Антитіл" Тарас Тополя, який тривалий час був на фронті на Харківщині, висловився про цю поїздку Зеленського.

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Тарас Тополя про візит Зеленського в Ізюм

Лідер "Антитіл" у своєму щоденнику в соцмережах написав про приїзд Зеленського в Ізюм, за 20 кілометрів від лінії фронту. Президент перебував у зоні ураження РСЗО, прямо під час його промови пролунав гучний вибух. Та це не злякало. Володимир Зеленський попри небезпеку показав військовим свою вдячність та висловив підтримку всім українцям, які протягом цих місяців перебували в окупації.

На тлі цього сміливого візиту Зеленського до прифронтового міста Тарас Тополя звернувся до росіян. Адже владімір путін не те щоб на фронт боїться приїздити, він взагалі боїться вилазити зі свого бункера.

Що там ваш бункерний дід, чмоні?

– звернувся Тарас до росіян.