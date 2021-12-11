Здивована своїм вибором, – Злата Огнєвіч про перегляди ефірів "Холостячки"

Головна героїня 2 сезону "Холостячки" Злата Огнєвіч, переглядаючи ефіри шоу, була здивована своїм вибором у фіналі. Вона не розуміє, чому її серце відгукнулося саме на Андрія Задворного.

У пост-шоу проєкту "Холостячка" стало відомо, що стосунки Злати Огнєвіч та її обранця Андрія Задворного не мають продовження. Через 1,5 місяці після фіналу в чоловіка нібито зникла закоханість.

До теми Не з Задворним: з ким Злата Огнєвіч розвиває стосунки після "Холостячки"

Злата Огнєвіч про Андрія Задворного

Тепер вся країна дізналася, як розвивалася історія Злати та Андрія після романтичного фіналу. Огнєвіч поділилася, що з її боку точно було кохання. Однак виявилося, що Андрій не мав тих почуттів, про які говорив під час зйомок.

Пройшло небагато часу, я дивилася ефіри разом з вами. І тепер бачу ситуацію з іншого боку. Це відкриття для мене! Адже зараз я щиро здивована своїм вибором цього чоловіка. Чому моє серце відгукнулося саме на нього?

– наголосила дівчина.

Златі дуже шкода, що Андрій не дав їй можливості побудувати стосунки з іншим чоловіком на проєкті: "Він міг проявити сміливість і зізнатися собі та мені, що немає почуттів. Мені було б боляче, але я прийняла б це. Андрій міг піти з проєкту за власним бажанням, просто не прийняти бутоньєрку з моїх рук".

"Холостячка" зустріла кохання на проєкті. Коли казала Андрієві: "Так", літала від щастя, як ніколи раніше. Вона мріяла про спільне майбутнє. І навіть після такого болючого досвіду Злата продовжує вірити в кохання.

Текст публікації Злати Огнєвіч:

Ось і фінал моєї особистої драми… Кохання було… З мого боку точно! Цілком, по-справжньому, трепетно, з абсолютним відчуттям щастя в моменті! А з боку Андрія? Думаю, що всі почули його відповідь сьогодні, і я теж дізналася її, але трохи раніше. Він особисто все сказав мені. За це готова сказати "дякую". Адже це вчинок, хоч і такий болючий і гіркий у моєму сприйнятті.

Пройшло небагато часу, я дивилася ефіри разом із вами. І тепер бачу ситуацію, з іншого боку. Це відкриття для мене! Адже зараз я щиро здивована своїм вибором цього чоловіка. Чому саме на нього відгукнулося моє серце? Чому я тисячу разів казала собі: "Так"? Закохане серце вірить нескінченно і не помічає тривожних дзвіночків, на які варто звернути увагу. Воно виправдовує, дає шанс і прощає, знову і знову, знову і знову. І так по колу. Думаю, багато жінок побачили тут себе. Жінки, які дуже люблять...

Мені дуже шкода, що Андрій позбавив мене шансу збудувати стосунки з іншим чоловіком на проєкті. Він міг виявити сміливість і зізнатися собі та мені, що немає почуттів. Мені було б боляче, але я прийняла б це. Андрій міг залишити проєкт за власним бажанням, просто не прийнявши бутоньєрку з моїх рук. Міг, але... Якби він покинув проєкт вчасно, моя історія, можливо, склалася б інакше. Але сталося, як сталося. Напевно, мені потрібен був цей болючий досвід, отриманий в обставинах найкрасивішої казки про кохання.

Так чи інакше, але я дякую за такий глибокий урок. Чи можливо зустріти кохання на проєкті? Так! Адже я зустріла. Закохалася по-справжньому, коли сказала:"Так". Я літала від щастя, як ніколи у своєму житті! Я розправила крила і мріяла літати з цим чоловіком на помірних висотах! Спасибі, "Холостячка", за такий унікальний, цінний досвід!

Я продовжую вірити у кохання. І тепер я точно знаю, що стала ще на крок ближче до нього.