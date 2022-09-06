"Особиста драма, яка вартує поваги": чому сестра Завадюка виїхала з москви у перші тижні війни

Продюсер і творець розважальних шоу Володимир Завадюк зізнався, що його троюрідна сестра тривалий час жила у москві, але не підтримувала політику кремля. У перші тижні війни після 24 лютого вона змушена була покинути країну.

За словами Завадюка, його сестра – українка та є художницею, а про агресивну політику росії вона почала говорити ще до 24 лютого. За це він її дуже поважає.

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Вона не може більше жити в москві. Я поважаю її за цю позицію. Вона паралельно завжди говорила про Україну в росії, для неї це було дуже важливо. Вона мешкала в росії, де на той час був її чоловік. Але перші пости про Україну, про війну з'явилися в її інстаграмі ще до того, як вона виїхала,

– розповів Завадюк.

Зараз сестра перебуває за кордоном, адже їй, як творчій людині, складно "існувати в тій системі координат, яка є в росії". Важливим фактором стало й те, що ця країна обстрілює будинок її батьків.

"Я думаю, що це особиста драма і вчинок, який вартує поваги. Тобто люди, які виїхали з росії і більше не мають нічого спільного з нею, на правильному шляху. Щодо інших моїх родичів і колись важливих мені людей в росії. На жаль, вони досі там, і ми з ними зараз не спілкуємося, тому що між нами прірва. І ця прірва ніколи не заросте", – додав Завадюк.

Інтерв'ю з Володимиром Завадюком у відеоформаті: дивитись онлайн

Зазначимо, що Завадюк – родом із Вінниці. Навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, після чого залишився жити та працювати в столиці.