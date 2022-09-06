По словам Завадюка, его сестра – украинка и есть художница, а об агрессивной политике россии она начала говорить еще до 24 февраля. За это он ее очень уважает.

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Она больше не может жить в москве. Я уважаю ее за эту позицию. Она параллельно всегда говорила об Украине в россии, для нее это было очень важно. Она жила в россии, где в то время был ее муж. Но первые посты об Украине, о войне появились в ее инстаграмме еще до того, как она уехала,

– рассказал Завадюк.

Сейчас сестра находится за границей, ведь ей, как творческому человеку, сложно "существовать в той системе координат, которая есть в россии". Важным фактором явилось и то, что эта страна обстреливает дом ее родителей.

"Я думаю, что это личная драма и поступок, который стоит уважения. То есть люди, выехавшие из россии и больше не имеющие ничего общего с ней, на правильном пути. Что касается других моих родственников и когда-то важных мне людей в россии. К сожалению, они до сих пор там, и мы с ними сейчас не общаемся, потому что между нами пропасть. И эта пропасть никогда не зарастет", – добавил Завадюк.

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Отметим, что Завадюк – родом из Винницы. Учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, после чего остался жить и работать в столице.