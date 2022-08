Засновнику Pink Floyd порадили переїхати в росію: він звинуватив Байдена у війні в Україні

Ексфронтмен британського гурту Pink Floyd Роджер Вотерс назвав Джо Байдена "воєнним злочинцем" і заявив, що він нібито "розпалює вогонь" в Україні. На думку Вотерса, українці мають сісти з окупантами за стіл переговорів, а США – не постачати зброю Україні.

Роджер Вотерс у розмові з журналістом CNN підтримав політику кремля. Під час туру This Is Not a Drill у Північній Америці музикант використав фото Джо Байдена у списку "воєнних злочинців". Цей список показували на величезному екрані.

Президент Джо Байден? Для початку він розпалює вогонь в Україні – це тяжкий злочин. Чому США не спонукають Зеленського до переговорів, щоб уникнути необхідності в цій жахливій війні, яка вбиває українців та росіян?

– заявив артист.

Та це не всі наративи російської пропаганди, які Вотерс назвав в інтерв'ю. Музикант також заявив, що в повномасштабній війні росії проти України винен альянс НАТО, адже саме він нібито хотів наблизитися до кордонів країни-агресорки. Хоча Велика Британія постійно підтримує Україну в цій жорстокій боротьбі, британець потрапив під вплив російської пропаганди. Навіть зауваження журналіста про те, що Роджер Вотерс звинувачує не ту сторону, не вплинули на нього.

Вотерсу радять переїхати в росію

Колишній посол України в Австрії не залишив скандальну заяву без відповіді. Олександр Щерба порадив музикантові переїхати в росію.