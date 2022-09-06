Мережа розлючена зверненням засновника Pink Floyd до Зеленської: каже піти на поступки росії

Один з колишніх лідерів Pink Floyd Роджер Вотерс обурив українцями заявою після інтерв'ю Олени Зеленської для BBC. Артист закликав Україну відмовитися від західної зброї та піти на поступки росії.

Музикант написав особистого листа до першої леді України Олени Зеленської. У зверненні скандальний засновник Pink Floyd закликав Україну піти на поступки росії, чим викликав обурення в українців.

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Що Роджер Вотерс написав у зверненні

Заяву Вотерс написав після того, як побачив інтерв'ю Зеленської для BBC. Перша леді України сказала: "Чим більшою буде підтримка України, тим коротшою буде криза". Однак музикант запевнив, що Зеленська помиляється й Україні треба піти на поступки росії.

Якщо під "підтримкою України" ви маєте на увазі продовження поставок Заходом зброї арміям київського уряду, то, боюсь, ви трагічно помиляєтесь. Підкидання палива, у вигляді озброєнь, у пожежу, ніколи не допомагало скоротити тривалість війни у ​​минулому, і не допоможе зараз,

– заявив Вотерс.

Також він звернувся до Олени Зеленської і закликав її поговорити з чоловіком, щоб той повернувся до "раніше заявлених намірів". Вотерс запропонував Зеленському "припинити громадянську війну на Сході країни, встановити мир на Донбасі та надати часткову автономію Донецьку та Луганську", а також реалізувати Мінські домовленості.

На думку музиканта, Зеленський погодився з тоталітарною відмовою від волі українського народу і зараз Україною правлять "сили крайнього націоналізму". Нібито "крайні націоналісти" поставили нашу країну на шлях цієї катастрофічної війни.

Реакція українців

Звісно, що українці не змогли залишити таку заяву Вотерса без реакції. Також не залишили її поза увагою шанувальники музиканта з інших країн. Вони обурені та розлючені. У коментарях прихильники артисти не приховують думок про те, що він підтримує криваву політику путіна й так само, як диктатор, з'їзав з глузду.