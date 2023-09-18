Головний офіс онлайн-журналу Sestry розташований у Варшаві. Там публікуватимуть неймовірні та надихаючі історії людей, які, попри війну, стали сильнішими.

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Крім порад від юристів, психологів та експертів, там публікуватимуть інтерв'ю зі світовими лідерами, аналітику та публіцистику від топспікерів.

Головною редакторкою нового медіа стала Марія Гурська – українська журналістка, телеведуча і програмна директорка телеканалу "Еспресо".

Однак це не єдина українка, яка працюватиме над наповненням Sestry. Разом з Марією в команді є:

Альбіна Трубенкова – журналістка, колишня консультантка з медіа урядового офісу з Євроінтеграції;

Наталія Ряба – журналістка, працювала в українській редакції RFI, колишня редакторка тижня на телеканалі "Україна 24";

Ірина Твердовська – керівниця Комунікаційного Медіацентру при Посольстві України у Польщі та Генеральному консульстві в Любліні.



Запрацювало нове медіа Sestry / Фото з онлайн-зустрічі команди

Онлайн-журнал Sestry створений:

для українок, які були змушені покинути рідний дім через війну;

для тих, хто залишився в Україні – воює, лікує, підтримує економіку та інфраструктуру;

для людей з різних куточків світу, які хочуть підтримати Україну та прагнуть, щоб ми якомога швидше перемогли у цій жорстокій війні.

Для популяризації важливих матеріалів у світі Sestry писатимуть трьома мовами: українською, польською та англійською.

Журналістки Sestry працюють на найвпливовіших майданчиках у світі, тож редакція робитиме все можливе, щоб підтримка України за кордоном не зменшувалась.

Ми допомагатимемо українцям бути в курсі головних політичних подій вдома і за межами України,

– пояснили в редакції.

Це нове соціально важливе медіа створене за підтримки фондів Media Liberation Fund та Kulczyk Foundation.