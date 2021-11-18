Запалила яскраву ялинку: блогерка К'яра Ферраньї розпочала новорічний сезон в Італії

Італійська інфлуенсерка та фешн-блогерка К'яра Ферраньї вже не може дочекатись Різдва, яке у Європі святкують 25 грудня. Тому вона вже поставила розкішну ялинку у своєму маєтку в Мілані та показала, як змінюються ілюмінації на ній.

До Різдва, яке святкують на Заході, залишилось понад місяць часу, але зірки вже починають готуватись. Однією з перших (якщо не найпершою) декорації по всій квартирі розмістила Ферраньї. На початку тижня вона зняла чарівне відео, де запрошує глядача у маєток та показує, як від оплесків у неї змінюється колір гірлянд.

Дивіться також Адель анонсувала нову пісню у різдвяній рекламі Amazon: зворушливе відео

Окрім цього, на її вхідних дверях висить вінок з червоних іграшок, а навколо дверей розміщена арка з ялинок та прикрас. Також декоратори прикрасили її поручні на сходах, які ведуть на другий поверх квартири.

"Різдво наступає", – написала жінка у своєму інстаграмі.

Яскраве відео, яке спочатку було опубліковане в інстаграмі, вподобали вже понад мільйон людей. На інших фото К'яра теж обирає різдвяні локації у своєму місті та збирає тисячі компліментів, передаючи новорічний настрій своїм підписникам.

Я люблю Різдво. І так, одного місяця його святкування мені недостатньо, тому я почну з листопада,

– написала під однією з публікацій італійка.



К'яра Ферраньї за вечерею в ресторані / Фото з інстаграму блогерки



К'яра Ферраньї милується ялинкою вдома / Фото з інстаграму блогерки



К'яра Ферраньї у магазині з новорічним декором / Фото з інстаграму блогерки