Інцидент стався більш як пів року тому, однак суд над 20-річним Джасвантом Сінгхом Чайлом досі триває. Він перебуває під слідством і наразі не визнав свою провину за жодним зі звинувачень.

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Як 20-річний юнак намагався вбити Єлизавету ІІ з арбалета

На території Віндзорському замку Чайла помітили вранці 25 грудня 2021 року, близько 8:10. Королева Єлизавета ІІ у цей час перебувала у своїх апартаментах. Він був у капюшоні, в масці та з зарядженим арбалетом. Охоронцеві юнак сказав: "Я тут, щоб убити королеву".

Після цих слів його заарештували та відправили до психіатричної лікарні суворого режиму, де він утримується зараз. Як з'ясувалося, замах на Її Величність Джасвант Сінгх Чайл готував давно. Він навіть намагався вступити до Гренадерської гвардії, щоб наблизитися до королівської сім'ї. Прокурори кажуть, що юнак хотів помститися за поводження Великої Британії з індіанцями.