Експеримент не для всіх: Михайло Заливако поставив учасницям "Холостяка" незвичну умову

Головний герой реаліті-шоу "Холостяк" 11 сезон Михайло Заливако щоразу придумує нові правила на проєкті. У новому випуску проєкту холостяк попросив дівчат цілий тиждень не користуватись косметикою і показати себе справжніх.

Жорстке випробування сподобалось не всім. Коли на початку чергового тижня Михайло Заливако попросив дівчат забути про косметику на найближчий тиждень, усі були в шоці.

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Справа в тім, що холостяк та ведучий Григорій Решетник вирішили перевірити соціальні мережі усіх учасниць. Там головний герой шоу побачив, наскільки вони є іншими, ніж у реальному житті. Йому не сподобалась надмірна ретуш фотографій чи фільтри, тому він наважився на такий експеримент.

Я не очікував такого. Мені не подобається, коли в фотошопі все,

– зізнався Заливако в анонсі 6 випуску шоу "Холостяк".

Який вигляд матимуть дівчата без косметичної продукції і чи не будуть соромитись з'явитись перед Михайлом у природньому вигляді – побачимо згодом.

Який ще експеримент робив Заливако на проєкті?