Закохана Белла Хадід показала рідкісне фото з бойфрендом
Джерело:інстаграм Белли Хадід
Американська модель Белла Хаді полетіла у відпустку. Звідти зірка публікує стильні фотографії із пляжу, а також насолоджується спільним проведенням часу з коханим – артдиректором Марком Калманом.
Своє особисте життя Белла Хадід воліє тримати поза камерами, втім, деякі фото все ж вдається побачити у її інстаграм-профілі. Зірка опублікувала низку світлин, де відпочиває на пляжі, і наприкінці вона прикріпила романтичний знімок з коханим.
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Вона та її бойфренд мружились від яскравого сонця, а щоб менше показувати шанувальникам свого обранця, Белла заступила його обличчя тінню від телефону, на яке робила селфі-фото. Вона ніжно цілувала у щоку Марка, щойно вийшовши з душу.
Белла Хадід і Марк Калман / Фото з інстаграму моделі
Окрім цього фото Белла засвітила на знімках стрункі форми у купальнику.
Струнка Белла Хадід їсть піцу / Фото з інстаграму моделі
Що відомо про стосунки Марка та Белли
- За інформацією західних ЗМІ, пара може перебувати у стосунках близько року. Цьому посприяв карантин, і за ними менше стежили папараці.
- Марк Калман розробляє обкладинки для знаменистостей, тому під час спільної роботи вони, ймовірно, і познайомились.
- Також є чутки, що їх познайомили спільні друзі. Вперше Белла Хадід заявила про роман під час Каннського фестивалю, де він прилетів разом з нею у Францію.
- Пара тепер не боїться з'являтись разом на публіці у Нью-Йорку.