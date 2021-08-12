Закохана Белла Хадід показала рідкісне фото з бойфрендом

Американська модель Белла Хаді полетіла у відпустку. Звідти зірка публікує стильні фотографії із пляжу, а також насолоджується спільним проведенням часу з коханим – артдиректором Марком Калманом.

Своє особисте життя Белла Хадід воліє тримати поза камерами, втім, деякі фото все ж вдається побачити у її інстаграм-профілі. Зірка опублікувала низку світлин, де відпочиває на пляжі, і наприкінці вона прикріпила романтичний знімок з коханим.

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Вона та її бойфренд мружились від яскравого сонця, а щоб менше показувати шанувальникам свого обранця, Белла заступила його обличчя тінню від телефону, на яке робила селфі-фото. Вона ніжно цілувала у щоку Марка, щойно вийшовши з душу.



Белла Хадід і Марк Калман / Фото з інстаграму моделі

Окрім цього фото Белла засвітила на знімках стрункі форми у купальнику.



Струнка Белла Хадід їсть піцу / Фото з інстаграму моделі

Що відомо про стосунки Марка та Белли