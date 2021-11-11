Закохалась в них, – Оля Полякова поділилась враженнями від відпочинку на Мальдівах

Відома українська співачка Оля Полякова разом з усією сім'єю відпочиває на Мальдівах. Ця відпустка неабияк сподобалась зірці. Вона у захопленні від океану та погоди на островах.

Успішна українська співачка Оля Полякова відправилась на Мальдіви після фінального концерту-шоу "Королева ночі". На островах зірка відпочиває разом з чоловіком Вадимом та доньками Машею та Алісою.

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Як Полякова відпочиває на Мальдівах

Днями виконавиця опублікувала фото в купальнику. У підписі до відвертих кадрів вона розповіла про курорт. Зірка зізналась, що вперше побувала на Мальдівських островах у 2008 році, а відтоді не може пропустити відпочинок там. Сім'я Полякових проводить час в екоготелі.

"Я обожнюю Мальдіви! Я закохалася в них, як тільки вперше побачила, це було 13 років тому, відтоді намагаюся хоча б раз на 2 роки побувати! Ні з чим незрівнянний океан, пісок сонце, і дивовижний колір води! Я була в різних умовах на Мальдівах, і в суперлакшері, і в дуже простих, класно скрізь, але цього року ми просто в казці!" – поділилась Оля Полякова.



Оля Полякова / Фото з інстаграму Олі Полякової

Також співачка опублікувала захопливе відео, яке зняла самостійно. Вона підловила на камеру рідкісного ската – манта. Ще його називають "величезним морським дияволом".

Це просто диво! Я сьогодні зняла це сама! Морський диявол чи манта! Нічого подібного ніде не бачила! Це так круто, і така рідкість, щоб так близько підпливли, саме в той момент, коли я витягла камеру! Спасибі всесвіт!!! Діти у захваті!

– написала Оля Полякова.