Забрали абсолютно все, – Євгена Хмару обікрали в Чехії на 8 тисяч євро

Зараз піаніст-віртуоз Євген Хмара активно гастролює Європою, аби збирати гроші на ЗСУ. Однак у Чехії він залишився без усього, серед ночі його обікрали в потязі.

За три дні Євген Хмара об'їздив з концертами Австрію, Латвію, Литву, Польщу та Чехію. О 2:30 ночі в нього був потяг з міста Острава. Він дочекався його на вокзалі й зайняв вільне купе з шістьма сидячими місцями, але розсувні двері в ньому не зачинялися. Це й погубило піаніста-віртуоза.

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Євгена Хмару обікрали в потязі в Чехії

Мене обікрали в потязі. У мене забрали абсолютно все для моїх виступів, а це обладнання на 8 тисяч євро. І це в той момент, коли ти їздиш потягом вночі, щоб зекономити зайві 100 євро на ніч в готелі, бо кожна копійка важлива для допомоги нашим захисникам і захисницям,

– поскаржився Євген Хмара.

Він розповів, що в потягах завжди тримає цінні речі при собі, тож спочатку телефон поклав до кишеню, а сумку з обладнанням спер на ногу. Однак перед 6 ранку вмостився зручніше – виклав з кишені ґаджет, а інструменти переклав під сидіння.

"Наступного разу я прокинувся без усього. Це не просто втрата чогось матеріального, це втрата чогось набагато більшого. Це два роки мого музичного життя. Купа студійних записів, які не повернути", – зізнався піаніст.

Реакція мережі

Ірина Федишин: "Жахливо – це не то слово. Євгене, дуже шкода, що так трапилося. Не хвилюйся, ми щось придумаємо, все обов'язково налагодиться";

"Жахливо – це не то слово. Євгене, дуже шкода, що так трапилося. Не хвилюйся, ми щось придумаємо, все обов'язково налагодиться"; Мята: "Женю, тримайся, ми з тобою. Женічка, тобі повернеться набагато більше. Головне, що всі живі, здорові. Обіймаю";

"Женю, тримайся, ми з тобою. Женічка, тобі повернеться набагато більше. Головне, що всі живі, здорові. Обіймаю"; "Дуже сумно це чути! Слава Богу, вони не заподіяли ніякої шкоди, й у вас все добре";

"Слів нема! Обікрасти українця, патріота, людину з неймовірним талантом й величезним серцем. Усе повернеться сторицею. Грабіжникам ганьба, і бумеранг прилетить миттєво";

"Підлий вчинок, немає слів. Будьте сильні, Бог поверне іншим чином все! Ви дуже благородна людина, і все буде добре".

у кінці допису Євген Хмара таки додав, що втрата інструментів на 8 тисяч євро –, адже він і всі його рідні живі.