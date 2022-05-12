За роботу на благо країни: Джамала отримала нагороду від Атлантичної ради США

Українська співачка Джамала побувала на щорічній церемонії нагородження Атлантичної ради США. У Вашингтоні зірка перемогла у номінації "Визначне лідерство артиста".

Таку нагороду присуджують найвидатнішим особистостям політики, бізнесу, культури, які борються за цінності трансатлантичних відносин і формують спільне глобальне майбутнє. У час війни Джамала стала саме такою особою, адже зібрала десятки мільйонів доларів на потреби українського війська та біженців, а також популяризує культуру України за кордоном.

До слова Плоди культурної місії: Джамала зібрала 90 мільйонів доларів для України

Нагороду Джамалі вручила бізнес-лідерка, виконавча віцеголова Атлантичної ради Едріенн Аршт. Вона її присвятила усім українцям, які боряться на інформаційному та військовим фронтам.



Джамала та Едріенн Аршт у Вашингтоні / Фото пресслужби

У своїй промові співачка нагадала про жорстокість Росії під час війни та закликала світ реагувати на визволення маріупольців.

Я прийняла нагороду від імені всіх українських артистів, що використовують свій голос, щоб розказати про злочини, що вчиняються Росією в Україні. Щодня доносять правду і підсилюють підтримку нашої країни, оберігають нашу культуру та демонструють її унікальність. Це наша спільна боротьба й наші спільні маленькі перемоги,

– каже Джамала.

Окрім Джамали Атлантична рада відзначила спеціальною нагородою український народ, який на тлі російського вторгнення показав визначну хоробрість і безстрашність. Володимир Зеленський, який приєднався до церемонії завдяки онлайн-включенню подякував за підтримку та вшанував хвилиною мовчання тих хоробрих українців, які жертвували своїм життям задля майбутнього України.



Зеленський приєднався до церемонії від Атлантичної ради США / Фото пресслужби

Атлантична рада нагородила:

голову Ради міністрів Італії Маріо Драґі ("Визначне міжнародне лідерство");

CEO Державного нафтопромислового об'єднання;

ENI Клаудіо Дескальці ("Визначне лідерство в бізнесі");

а також ушанувала діяльність 64-ї держсекретарки США Мадлен Олбрайт.

Варто додати, що нагороди від американців отримують не лише українці, а й навпаки. Нещодавно президент України нагородив орденом княгині Ольги спікерку Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Вона прибула в Україну на початку травня, аби підтримати український політикум та народ.