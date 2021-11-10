За кілька годин до зйомки: Маша Єфросиніна отримала величезний синець на обличчі

Телезірка Маша Єфросиніна ледь не щодня з'являється у кадрі, тому ретельно стежить за своїм виглядом. Однак у житті ведучої теж трапляються курйози. Так, за лічені години до зйомки вона впустила телефон на обличчя, отримавши величезний синець і набряк.

У вівторок, 9 листопада, Маша Єфросиніна долучилась до зйомок фіналу одного з розважальних шоу. Однак візажистам довелось добряче попрацювати над її образом. Усе тому, що на лівій частині її обличчя був величезний жовтий синець.

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Прекрасний жовтий синець і трохи роздутий ніс, усе як для зйомки треба. Уся сторона болить, нічого не дихає,

– розповіла Маша Єфросиніна.

Ведуча зізналась, що травмувалась з власної вини. За словами зірки, вранці вона, "як всі нормальні люди", схопилась за телефон і натрапила на матеріал косметолога про явище texted neck. Він пояснив, що зморшки на шиї виникають через положення голови під час "сидіння" в телефоні.

Лежачи в ліжку, Маша Єфросиніна вирішила тримати ґаджет по-іншому. Вона підняла його над головою, однак друкувала так швидко, що він вилетів з рук і впав просто на обличчя. Біль був настільки сильний, що зірка одразу подумала про перелом. Однак, на щастя, вона відбулась синцем і набряком, який вдалось приховати за "щедрим" макіяжем.

За словами Єфросиніної, вона "і шию не врятувала, і обличчя травмувала".

Маша Єфросиніна отримала синець на обличчі / Відео з інстаграм-сторіс