За ідею запровадити 3 державних мови в Україні: Могилевську розкритикували в мережі

Наталія Могилевська в одному з інтерв'ю запропонувала після перемоги запровадити в Україні 3 державних мови. Однак у мережі таку ідею не просто не підтримали, а й розкритикували.

В інтерв'ю для Наталії Влащенко Наталія Могилевська поділилась, що хотіла б, аби в Україні було 3 державних мови. Вона навела у приклад Швейцарію, де таких 4.

До слова "Я знаю, що житиму": що Наталія Могилевська планує зробити після перемоги

Наталя Могилевська пропонує запровадити 3 державних мови

Виконавиця сказала, що після війни буде першою пропонувати запровадити 3 державних мови – російську, англійську й українську.

Зрозуміло, що сьогодні весь світ ніде не може подітися без англійської мови, і наші діти всі знають її, для них це друга рідна мова. І половина України розмовляє російською мовою, половина України розмовляє українською мовою,

– сказала Могилевська.

Водночас вона зауважила, що "в час війни українська мова – теж зброя": "Тільки українською мовою я даю інтерв'ю зараз і пишу пісні".

Як відреагували в мережі

Користувачі здебільшого не сприйняли таку ідею виконавиці. Під її новим дописом в інстаграмі, де зірка зачитує вірш українською, чимало коментарів з критикою:

"Мова державна – українська і крапка";

"Єдина державна мова – українська! Без інших варіантів";

"Державна мова в Україні одна – українська!!Якщо вам це не підходить, то напрямок відомий!";

"Державна мова єдина, не здумай, Наталко, повторити свій вислів про мову, покайся";

"Не підтримую! Мова державна – одна! І це українська! Тільки! Була і буде";

"Не вмієте ознайомлюватися з історією країн – не наводьте маніпуляції про Швейцарію з її чотирма державними мовами";

"Я дуже сподіваюся, що ті ваші слова про другу мову буди вирвані з контексту… і сказані, не подумавши. Це мова окупантів, вона може бути в побуті, але не на державному рівні. Як взагалі можна зараз піднімати це питання".

Та є й ті, хто підтримує артистку, вони залишають коментарі зі вдячністю за прочитаний вірш: