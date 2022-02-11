За день до Нацвідбору: Wellboy презентував пісню та кліп Nozzy Bossy для Євробачення-2022
Джерело:ютуб Wellboy
Юний артист Wellboy нарешті презентував свій хіт для фіналу Нацвідбору Євробачення-2022. Пісня Nozzy Bossy, як поділився співак, розповідає про силу села.
Автор хіта "Гуси" Wellboy випустив пісню та кліп на пісню, яку представить у фіналі Євробачення. Його новий хіт Nozzy Bossy вже збирає тисячі переглядів на ютубі.
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Wellboy представив пісню для Нацвідбору
Музикант розповів, що трек Nozzy Bossy – "пісня-вислів про нашу сильну країну, яка міцно стоїть на своїх ногах, на своїй землі".
"Нозі босі" – про силу села, про всіх босоногих людей, які йдуть по цій планеті. Я себе вважаю босяком. Йду кудись, не знаю куди. Але я йду босим і мені це в кайф. І ця пісня — про всіх таких людей, з якими завжди сила села, землі, яка дає тобі енергію. У цій пісні багато глибоких речей,
– поділився Wellboy.
Артист презентував одразу й кліп на пісню. У запальному ролику він також намагався передати атмосферу села.
Wellboy – Nozzy Bossy: дивіться відео онлайн
Як реагують фани
Хоч прем'єра відбулась нещодавно, користувачі мережі вже активно діляться думками щодо пісні та кліпу. Одні вважають, що Nozzy Bossy – це новий хіт, тоді як інші переконані, що для Євробачення це не підходить. Також виконавцю дорікнули за схожість усіх його пісень:
- "Знову в тренди. Це вже традиція. Ти молодець";
- "Як завжди крута попсова пісня";
- "Хіт, який порве кожного";
- "Шикарно, молодчина";
- "Настільки схожі мелодії, що здається, що це вже чули";
- "Крутий хіт для українського радіо, але не для Євробачення. Успіхів";
- "Пісня класна, але не для Євро";
- "Овва! Трохи несподівано таку пісню почути від Wellboy";
- "Пісня крута, але не для Євробачення. Взагалі не розумію тенденції представляти свою країну з половиною тексту англійською";
- "Мотив іншої пісні".