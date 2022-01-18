За 3 тисячі доларів: Анна Трінчер показала подарунок від нареченого

20-річна співачка Анна Трінчер днями перенесла операцію зі збільшення грудей. Після того, як зірка прокинулася від наркозу, коханий Олександр Волошин подарував їй сумочку від Dior.

Виконавиця дуже боялася хірургічного втручання, однак таки наважилася на нього. Поки зірка відпочивала після операції, її відвідав коханий, який потішив розкішним букетом троянд.

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Подарунок від Волошина для Трінчер

Про пластичну операцію, яку перенесла Трінчер, говорять чимало її зіркових колег. Ця подія швидко шириться інтернетом. Також зірка показує, як до збільшення грудей поставився її коханий Олександр Волошин.

Наречений Трінчер підтримав її. Коли Анна опритомніла після наркозу, хлопець відвідав її у лікарні. Олександр подарував коханій величезний букет троянд, а також сумочку, про яку вона давно мріяла.

У білій коробці з золотистим написом Dior була омріяна сумочка від елітного бренду. Вартість такого аксесуару – 3 тисячі доларів. Волошин зазначив, що раніше ніколи б не придбав сумочку з такою ціною, але після операції дуже хотів потішити кохану.



Сумочка Анни Трінчер / Скриншот з інстаграму Анни Трінчер

Зазначимо, спершу Олександр був проти збільшення грудей коханої, оскільки хвилювався через те, чи зможе вона в майбутньому вигодовувати дітей. Чоловік навіть був з нареченою на консультації в хірурга, який пояснив, що імпланти не впливатимуть на це. Після цього Олександр підтримав кохану й зізнався, що сам вже хоче, щоб операція відбулася швидше.