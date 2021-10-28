Міністр культури та інформаційної політики України переконаний, що творчість Ступки та Яремчука колись вивчатимуть на такому ж рівні, як твори Тараса Шевченка чи Лесі Українки. Але для цього потрібно зробити перші кроки.

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Ювілеї Богдана Ступки та Назарія Яремчука відзначатимуться тепер на державному рівні. Рішення прийняли на засіданні Уряду. План заходів затверджено. Знати свою історію та її видатних діячів – важливий елемент національної ідентичності. Шанування і збереження пам’яті про них – спільна місія українців,

– заявив Ткаченко.

Святкові заходи на честь ювілеїв

Які заходи відбудуться з нагоди 80-го дня народження Богдана Ступки, яке відбулось у серпні 2021 року:

Проведуть Міжнародний мистецький фестиваль "КОД СТУПКИ";

Відбудуться покази фільмів за участю актора в Україні та за кордоном;

Створять Музей-квартиру у Львові та встановлять меморіальну дошку-горельєф на будинку, де проживав Богдан Ступка;

Розглянуть питання про присвоєння одному зі скверів у Києві імені актора.

Також свої 70 років у листопаді відзначав би естрадний артист Назарій Яремчук, якому в день 30-ї річниці Незалежності України надали звання Героя України. З нагоди ювілею відбудуться такі заходи:

Проведуть фестиваль-конкурс сучасної української пісні "Стожари" у Чернівцях;

Організують фестиваль української естрадної пісні "Пісня буде поміж нас" імені Назарія Яремчука у місті Вижниця Чернівецької області;

Вручать обласну премію імені співака і випустять поштову марку;

Планується створити біографічний фільм та видати музичний альбом творів митця.

Зазначимо, що лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка та Герой України Богдан Ступка помер у 22 липня 2012 року після тривалої хвороби у віці 70 років. Щодо Яремчука, то виконавець помер 30 червня 1995 року після довготривалої хвороби – йому було 43 роки.