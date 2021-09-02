Юрій Ткач віддав доньку в приватну школу: скільки коштує навчання
Джерело:"Зірковий шлях"
Донька гумориста Юрія Ткача пішла у перший клас. До школи Лізу вели усім сімейством – приїхали навіть бабусі та дідусі. Знаменитий батько обрав для дівчинки приватний навчальний заклад у Києві. Скільки коштує навчання у "зірковій" школі, читайте нижче.
Сім'я Ткачів не стала віддавати єдину доньку в державну школу. Як пояснила дружина коміка Вікторія, причиною цьому став шалений потік дітей. На її думку, через велику кількість учнів у класах вчителі не зможуть якісно викладати кожному з них.
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Натомість у першому класі Лізи лише 16 учнів. Таких класів на паралелі три. Окрім цього, у школі цілодобова охорона та гарне харчування. За такі умови Юрій Ткач щомісяця платитиме 16 тисяч гривень. На рік – 144 тисячі гривень.
Вони закуповують усі товари, які потрібні для навчання – ручки, зошити. Ми приходимо у школу з формою і рюкзаком. Там відмінне харчування, охорона 24/7,
– пояснила Вікторія Ткач.
До слова, у приватному навчальному закладі немає шкільної форми. Дітям дають свободу самовираження навіть в одязі.
"Суворої шкільної форми в нас немає. Як сказав нам директор, це їхня свобода вибору, вони можуть ходити так, як їм буде комфортно й зручно", – додала дружина Юрій Ткача.
Донька Юрія Ткача / Фото з інстаграму гумориста
Додамо, Ліза Ткач навчатиметься в одному класі з найкращою подругою – молодшою донькою Євгена Кошового Серафимою. Обидва коміки вели донечок у перший клас.Примітно, що від них не відстали інші зіркові батьки, які засвітились на шкільних лінійках у День знань 2021.