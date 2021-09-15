Юрій Горбунов зворушив новим фото з маленьким сином

Популярний телеведучий Юрій Горбунов насолоджується теплими осінніми днями разом із найріднішими. Зірковий татусь поділився світлиною, на якому ніжно тримав на руках маленького сина. Данилові днями виповниться один місяць.

У ведучого розпочався новий телевізійний сезон, тому вдома він тепер буває рідше. Однак чоловік не забуває про найрідніших і увесь вільний час намагається приділити дружині та синам.

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Нове фото Юрія Горбунова з сином

Зірковий татусь потішив шанувальників фотографією, де показав сина Данила, який народився 19 серпня. Юрій позував на камеру на веранді власного заміського маєтку. Він був одягнений у білу футболку з принтом. Малюка також одягнули в білосніжний одяг. Маленький Данило солодко спав на грудях у батька.

На обличчі Горбунова сяє усмішка. Тепер він тато 2 синів і неймовірно радий цьому. Для багатьох ведучий є прикладом прекрасного сім'янина.

"З любов'ю на одному диханні!", – з трепетом написав Горбунов під знімком.



Юрій Горбунов з сином Данилом / Фото з інстаграму ведучого

У коментарях прихильники Юрія засипали його компліментами. Їм неабияк подобається бачити такі миловидні кадри.