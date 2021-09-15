Юрій Горбунов зворушив новим фото з маленьким сином
Джерело:інстаграм Юрія Горбунова
Популярний телеведучий Юрій Горбунов насолоджується теплими осінніми днями разом із найріднішими. Зірковий татусь поділився світлиною, на якому ніжно тримав на руках маленького сина. Данилові днями виповниться один місяць.
У ведучого розпочався новий телевізійний сезон, тому вдома він тепер буває рідше. Однак чоловік не забуває про найрідніших і увесь вільний час намагається приділити дружині та синам.
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Нове фото Юрія Горбунова з сином
Зірковий татусь потішив шанувальників фотографією, де показав сина Данила, який народився 19 серпня. Юрій позував на камеру на веранді власного заміського маєтку. Він був одягнений у білу футболку з принтом. Малюка також одягнули в білосніжний одяг. Маленький Данило солодко спав на грудях у батька.
На обличчі Горбунова сяє усмішка. Тепер він тато 2 синів і неймовірно радий цьому. Для багатьох ведучий є прикладом прекрасного сім'янина.
"З любов'ю на одному диханні!", – з трепетом написав Горбунов під знімком.
Юрій Горбунов з сином Данилом / Фото з інстаграму ведучого
У коментарях прихильники Юрія засипали його компліментами. Їм неабияк подобається бачити такі миловидні кадри.
- "Скільки любові в цій фотографії!"
- "Дуже приємно бачити такі фото!"
- "Щастя і Божого благословіння вам!"
- "Юра біля маленьких діток молодіє!"
- "Які милі!"