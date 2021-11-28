Юрій Горбунов замилував новим фото з маленьким сином

Український телеведучий та зірковий татусь Юрій Горбунов часто показує в мережі фото, на яких зображений разом із синами. Він дуже сумує за ними, коли на роботі, тому насолоджується кожним моментом, який вдається провести разом.

Юрій Горбунов є одним з найпопулярніших батьків в українському шоу-бізнесі. Весь вільний час він проводить разом із синами, допомагає дружині Каті Осадчій та просто отримує задоволення від спільних моментів.

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Нове фото Юрія Горбунова з сином

Чоловік оприлюднив новий миловидний кадр. Він зробив селфі, на якому зображений зі щирою усмішкою на обличчі. Юрій ніжно поцілував синочка Данила в маленьку ніжку. Оскільки у передноворічний період багато справ, ведучий не має можливості багато часу проводити вдома.

"Татко скучив! Без слів!", – лаконічно і з любов'ю підписав фото Горбунов.



Юрій Горбунов цілує ніжку сина / Фото з інстаграму ведучого

Нагадаємо, нещодавно Юрій ділився фотографією, яку зробив після повернення з відрядження. Тоді Горбунов сфотографував 4-річного сина Івана, який готував сніданок для татуся.