Юрий Горбунов является одним из самых популярных родителей в украинском шоу-бизнесе. Все свободное время он проводит вместе с сыновьями, помогает жене Кате Осадчей и просто получает удовольствие от общих моментов.

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Новое фото Юрия Горбунова с сыном

Мужчина обнародовал новый миловидный кадр. Он сделал селфи, на котором изображен с искренней улыбкой на лице. Юрий нежно поцеловал сыночка Даниила в маленькую ножку. Поскольку в предновогодний период много дел, ведущий не имеет возможности много времени проводить дома.

"Папочка соскучился! Без слов!", – лаконично и с любовью подписал фото Горбунов.



Юрий Горбунов целует ножку сына / Фото из инстаграма ведущего

Напомним, недавно Юрий делился фотографией, которую сделал после возвращения из командировки. Тогда Горбунов сфотографировал 4-летнего сына Ивана, который готовил завтрак для папочки.