Юрій Горбунов показав, як проводить літо з сином: кумедне фото

Шоумен Юрій Горбунов невдовзі вдруге стане батьком, а поки весь вільний час присвячує 4-річному сину Івану. Тоді як вагітна Катя Осадча знімає нові програми, вони проводять літо на березі Дніпра. Ведучий опублікував кумедне фото нащадка й розповів, як він користується його любов'ю.

Зіркове подружжя живе за містом, у приватному будинку з власним басейном. Оскільки закритий котеджний комплекс розташований поблизу Дніпра, то Юрій Горбунов і Катя Осадча багато часу проводять на річці – то катаються на яхті, то купаються. Захоплення батьків поділяє й 4-річний син Іван.

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Днями хлопчик відправився до Дніпра з батьком. Юрій Горбунов показав, як син з розбігу занурюється у воду. Не дивно, що на фото Іван позує боком, адже подружжя свідомо приховує його обличчя. Однак навіть з такого ракурсу видно, що хлопчик помітно виріс.

Син Юрія Горбунова і Каті Осадчої / Фото з інстаграму ведучого

Шоумен довів, що в Івана по-справжньому щасливе дитинство. Горбунов став татом лише в 46 років, тому син від Осадчої – омріяна дитина, якій батьки не відмовляють ні в чому. Хлопчик це знає і часто цим користується.

"Якось я кажу Івану: "Я тебе все життя чекав". Ввечeрі Іван просить Кіндер. Я відповідаю: "Ти вже один з'їв". Звучить конкретна відповідь: "Ти мене все життя чекав, давай ще один Кіндер", – поділився Юрій Горбунов. На кумедну історію відреагувала Катя Осадча. "Винахідливий", – лаконічно прокоментувала зірка.