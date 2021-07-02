Звездные супруги живут за городом, в частном доме с собственным бассейном. Поскольку закрытый коттеджный комплекс расположен вблизи Днепра, Юрий Горбунов и Катя Осадчая много времени проводят на реке – то катаются на яхте, то купаются. Увлечения родителей разделяет и 4-летний сын Иван.

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На днях мальчик отправился на Днепр с отцом. Юрий Горбунов показал, как сын с разбега погружается в воду. Не удивительно, что на фото Иван позирует боком, так как супруги сознательно скрывают его лицо. Однако даже с такого ракурса видно, что мальчик заметно вырос.



Сын Юрия Горбунова и Кати Осадчей / Фото из инстаграма ведущего

Шоумен доказал, что у Ивана по-настоящему счастливое детство. Горбунов стал папой в 46 лет, поэтому сын от Осадчей – желанный ребенок, которому родители не отказывают ни в чем. Мальчик это знает и часто этим пользуется.

"Как-то я говорю Ивану: "Я тебя всю жизнь ждал". Вечером Иван просит киндер. Я отвечаю: "Ты уже один съел". Звучит конкретный ответ: "Ты меня всю жизнь ждал, давай еще один киндер", – поделился Юрий Горбунов. На забавную историю отреагировала Катя Осадчая. "Изобретательный", – лаконично прокомментировала звезда.