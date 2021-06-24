Юрій Горбунов показав романтичне фото з Катею Осадчою: ніжний образ зірки

Український телеведучий Юрій Горбунов поділився новим фото з Катею Осадчою. Він показав романтичну світлину, яку зробив під час прогулянки Одесою. На знімку зірка демонструє ніжний образ.
Вагітність не є перешкодою для відомої української телеведучої Каті Осадчої. Зірка часто подорожує до різних країн, а нещодавно вона повернулась з Одеси, куди приїздила разом з чоловіком. Шоумен Юрій Горбунов показав нове фото з поїздки на особистій сторінці в інстаграмі.
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Фото Каті Осадчої та Юрія Горбунова
Українське подружжя позувало перед камерою у вишуканому закладі. Для його відвідин телеведучі постали в парних образах. Юрій Горбунов приміряв білу футболку, світлі штани та сірі сліпони.
Натомість Катя Осадча обрала ніжне літнє вбрання. Вона позувала в білій повітряній сукні довжини максі на тонких бретелях, з рюшами та об'ємною спідницею. Таке вбрання зірка поєднала з чорно-білими еспадрильями.
Телеведуча доповнила аутфіт бірюзовим намистом на шиї. Вона зібрала волосся в акуратний пучок для зручності. Знаменитість не робила на обличчі макіяж, похизувавшись натуральною вродою.
Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму шоумена
Прихильники залишилися в захопленні від нової світлини зіркового подружжя. Своїми враженнями фанати поділилися в коментарях під фото:
- "Ви дуже схожі";
- "Ви з Катею такі чудові. Прекрасно, коли людям добре разом";
- "Дуже красива пара. Щастя вам";
- "Ви чудові";
- "Ви так спеціально одяглися, щоб образи підходили один до одного? Бажаю вам чудового відпочинку".