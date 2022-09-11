Юрій Горбунов побував на весіллі племінниці, яка вийшла заміж за воїна ЗСУ

Український ведучий Юрій Горбунов розповів про щасливу новину в сім'ї. Його племінниця вийшла заміж за військового.

Український телеведучий Юрій Горбунов повідомив про ще одну щасливу подію на тлі обнадійливих новин з фронту. Він розповів, що його племінниця вийшла заміж.

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Племінниця Горбунова зіграла весілля

Юрій Горбунов поділився, що його племінниця Наталя планувала весілля ще до війни. Тепер її наречений – військовий, але на кілька днів його відпустили додому.

Сьогодні, на фоні таких позитивних і обнадійливих новин з фронту, дуже приємна новина сталася в нашій родині! Вийшла заміж і повінчалась моя племінниця Наталя!

– поділився ведучий.

"Весілля мало відбутись 26 лютого! І ось сьогодні, скориставшись тим що нареченому Володимиру, дали з ЗСУ на кілька днів відпустку, у дуже вузькому колі родичів, ми все ж таки відсвяткували народження нової української сім'ї!! Живіть в злагоді й мирі, діти!! І Перемоги всім нам!" – додав Юрій Горбунов.

Відео з вінчання:

У коментарях Юрія Горбунова вітають зі святом. До привітань долучився співак Дзідзьо: