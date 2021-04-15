Церемонію YUNA-2021 вдруге перенесли: нова дата та імена хедлайнерів

Музичну премію YUNA-2021 вдруге перенесли через продовження локдауну в Києві. Тепер урочиста церемонія відбудеться не 20 квітня, як планувалося раніше, а 12 травня 2021 року. Імена нових хедлайнерів дізнавайтеся далі.

Попри пандемію коронавірусу організатори щорічної української премії YUNA прагнуть провести церемонію у вигляді грандіозного шоу, яке збере популярних українських артистів та їхніх прихильників у Палаці "Україна". Через продовження жорсткого карантину і заборону на культурні заходи в Києві оргкомітет YUNA-2021 оголосив нову дату.

До теми YUNA-2021: номінанти музичної премії

Церемонія нагородження відбудеться 12 травня 2021 року.

"Наша мета: провести церемонію YUNA-2021 обов'язково у вигляді великого шоу. Тому ми набираємося терпіння і тепер готуємося до травня. Це непрості часи, але вони консолідують музичну сцену і надихають пережити цей складний період разом", – наголосив генеральний продюсер премії Павло Шилько.

Хедлайнери церемонії YUNA-2021:

The Hardkiss;

Монатік;

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ;

Kozak System (оголосили вперше);

(оголосили вперше); "Скай" (оголосили вперше);

(оголосили вперше); ТНМК;

Артем Пивоваров;

Alina Pash.

Нагадаємо, вперше премію YUNA перенесли через сплеск COVID-19. Велике шоу було заплановане на 30 і 31 березня, однак спалах захворюваності на коронавірус і заборона масових культурних заходів у Києві внесли свої корективи. Тоді церемонію відклали до 20 квітня, а тепер – до 12 травня.