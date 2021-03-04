YUNA-2021: які зірки запалюватимуть сцену довгоочікуваної церемонії

Музична церемонія YUNA відбудеться 30-31 березня 2021 року. Зважаючи на те, що минулоріч церемонію нагородження скасували через пандемію коронавірусу, цього року захід чекають як зірки, так і їхні шанувальники. Організатори події вже оголосили хедлайнерів – ними стануть рок-гурти The Hardkiss та БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, а також Артем Пивоваров та Alina Pash .

Як повідомила пресслужба премії YUNA, церемонія нагородження пройде у київському палаці "Україна". Вперше в історії премії подія триватиме 2 дні з різними шоу-програмами. Організатори обіцяють, що захід відбудеться з дотриманням усіх карантинних норм, які будуть діяти на час премії.

Зверніть увагу YUNA-2021: номінанти музичної премії

"Жорсткі карантинні обмеження не дозволили нам у 2020-му провести церемонію і показати актуальних героїв української сцени. Тому цього року YUNA триватиме два дні. Так ми зможемо надати можливість виступити якомога більшій кількості артистів, за якими дуже скучили глядачі. YUNA-2021 стане першим великим музичним шоу в Україні з початку пандемії. Ми дуже сподіваємося, що нашою церемонією ми надихнемо всю українську музичну індустрію на віру в краще, на нову творчість і рух уперед", – підкреслив генеральний продюсер премії Павло Шилько.



Премія YUNA-2021 / Пресслужба YUNA

Свої довгоочікувані статуатеки на премії YUNA отримають 17 переможців – в перший день нагородять 9 артистів, а в другий – 8. Церемонію нагородження транслюватимуть 2 дні у прямому ефірі M1. Щодо червоної доріжки, то її наразі планують проводити.

Хедлайнери YUNA-2021

Оскільки премія буде тривати 2 дні, то відповідно виступатиме і більше артистів:

11-кратні переможці YUNA – гурт The Hardkiss;

гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ;

двічі номінант на премію YUNA Артем Пивоваров;

3-кратна переможниця YUNA – Alina Pash.

Хедлайнери YUNA-2021: фото / Пресслужба YUNA

Усі виконавці мають неабияку популярність в Україні та організовують грандіозні шоу, тому варто очікувати на щось мегакруте.

Щодо квитків на захід, то усі раніше придбані білети на церемонію у 2020 році залишаються дійсними на 2021 рік.