Я його кохаю, а він не дізнається про це, – Юля "Зайка" про виліт з "Холостяка-11"

Романтичне шоу "Холостяк" 11 сезон продовжує приголомшувати публіку. У 9 випуску несподівано для всіх вилетіла Юля "Зайка", яка була фавориткою Заливаки. Коли дівчина їхала до будинку збирати речі, то зізналась, що кохає чоловіка.

9 випуск 11 сезону проєкту "Холостяк" запам'ятався глядачам милим побаченням з Джессікою та неочікуваною поведінкою Юлі "Зайки", яка збиралась "піти в наступ", щоб завоювати серце головного героя. Однак він засумнівався у почуттях дівчини та попрощався з нею.

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Юля "Зайка" прокоментувала виліт з шоу

Дівчина на особистій сторінці вирішила висловитися про її несподіваний відхід з проєкту. Вона показала уривок з відео, де у сльозах їде до будинку збирати речі. В автівці учасниця "Холостяка" вперше зізналась, що закохана.

Втративши кілька можливостей проявити себе, я вирішила що потрібно діяти! Зібрала всю свою волю і стійкість, пішла в наступ!

– заявила Юля.

У випуску учасниці повинні були розподілити картки, які їм дісталися від ведучого. Юля обрала "приєднатися до побачення", за її словами, щоб довести своє бажання бути разом. Однак вона визнала, що така зустріч з "Холостяком" була дуже некомфортною. Тим паче всі дівчата засудили її: "Вони не зрозуміли, що цей крок не проти них, а заради моєї любові".

Юля зауважила, що не хотіла, щоб Михайло знову бачив, що вона в поганому гуморі. Та стримати емоції не вдалося, через що дівчина перестала розуміти, куди рухатися далі.

Де вчать проявляти любов до дорогої людини? Ми закінчуємо школи й університети, отримуючи знання, але найнеобхіднішого там не дають, не розповідають. Я не холодна і беземоційна, я просто не вмію проявляти свої почуття,

– наголосила учасниця.

Дівчина зазначила, що не знала, як боротися за серце чоловіка в компанії інших дівчат. Вона намагалась, але нічого не вийшло. "Емоції відключилися. Я перестала відчувати що-небудь. Навіть сліз більше не було. Просто шок і порожнеча всередині... Раніше я не знала, що порожнеча страшніше за рану...", – завершила допис Юля "Зайка".

Реакція мережі

Зауважимо, багато хто з глядачів "Холостяка" емоційно виступив проти вильоту Юлі в останньому випуску. Вони вважають, що дівчина єдина має почуття до головного героя, а її відхід з шоу – помилка та несправедливість.

"Мені її жаль, її серце розбите, хто б там що не казав";

"Видно, що просто злили Юлю… Сподіваюсь, ніхто не виграє";

"Вибачте, але цей сезон – повне розчарування";

"Навіщо канал завжди погано показував цю учасницю?";

"Для мене проєкт закінчився. Шкода, що хороша дівчина залишила шоу";

"Тепер немає сенсу дивитися".

Однак є й такі, хто переконані – Юля сама винна у програші. Всі почуття, які вона виявляла – просто акторська гра: