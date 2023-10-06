20-річна блогерка-мільйонниця Юля Верба виходить заміж: романтичні фото з обранцем
Джерело:Юля Верба
Популярна блогерка-мільйонниця з Івано-Франківська Юля Вербинець, яка відома під псевдо Верба, днями шокувала фанів новиною. 20-річна дівчина виходить заміж за свого таємничого хлопця.
У перший день жовтня коханий зробив їй пропозицію. Блогерка вже поділилась з підписниками фото та відео з романтичної події. Шанувальники Юлії дуже раді за неї й написали чимало привітань молодятам. Водночас були й ті, хто вчергове захейтив блогерку.
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Юля Верба виходить заміж
Блогерка розповіла, що пропозиція відбулася 1 жовтня в місці, яке має величезне значення як для неї, так і для її партнера. Вона вирішила його не розсекречувати. Втім, показала фото з романтичної події. Загадковий хлопець освідчився відомій блогерці ввечері. Для того, щоб зробити романтичну атмосферу він прикрасив територію свічками, з яких виклав серце. Разом з цим коханий подарував Юлі чималий букет червоних троянд і вишукану каблучку.
Згодом блогерка-мільйонниця зізналася, що зовсім не очікувала стати нареченою у 20 років. Водночас вона наголосила: "То має бути весілля з музиками".
Юля Верба виходить заміж / Скриншот з інстаграм-сторіс
Реакція мережі
У коментарях під фото Юлі Верби чимало фанів пораділи за неї. Вони побажали молодятам щастя та кохання.
- "Тепер вся Україна чекатиме найгучнішого і найлегендарнішого весілля!";
- "Будьте щасливі";
- "Ну видно, що щаслива! Нехай так буде у вас завжди. Мої вітання, бусіки";
- "Щасливі коти. Рада за вас дуже";
- "Як я за вас тішусь";
- "Яка любов".
Втім, без хейту не обійшлося.
- "З Притулою були мільйон років разом і дуля, а тут пару місяців і оп";
- "Хай підстрижеться";
- "Але діамант замалий для такої нареченої. Щось хлопець погано підготувався";
- "Все на камеру";
- "Показуха";
- "Які страшні руки з тими кігтями".
Особисте життя Юлі Верби: що відомо
Дівчина раніше тривалий час зустрічалась з блогером Денисом Притулою. Хлопець задарював кохану величезною кількістю найрізноманітніших букетів та подарунків. Так, в одному з інтерв'ю Юля зізналася, що найдорожчим подарунком від Дениса був браслет Cartier, який коштує близько 5-7 тисяч доларів. Такий подарунок хлопець зробив дівчині на день народження.
Водночас пара декілька разів розходилася, потім вони відновлювали стосунки. Зрештою в травні Юля та Денис остаточно розійшлися.
Вже у липні блогерка поділилася фотографією зі своїм новим коханим. Вона намагається приховувати його від аудиторії, хоча часом хлопець все ж з'являється у сторіс дівчини. Водночас блогерка старається не показувати його обличчя. Однак допитливі фани спробували провести своє розслідування і все ж поділилися, як виглядає наречений блогерки.