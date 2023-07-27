Дружина Резнікова розповіла про сварки з чоловіком та стосунки з його дітьми від минулого шлюбу

Дружина Олексія Резнікова, телеведуча Юлія Зорій поділилася деталями стосунків з міністром оборони. Жінка не приховує, що раніше пара часто сварилася та навіть розходилася кілька разів. Крім того, Зорій розповіла про стосунки з колишньою дружиною Резнікова і дітьми від минулого шлюбу.

Після весілля подружжя живе щасливо. Дружина Олексія Резнікова у новому інтерв’ю розповіла, як вони підтримують гармонію в сім'ї.

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Раніше пара сварилася

Юлія Зорій зізналася, що вони з Резніковим перед одруженням багато працювали над стосунками. За її словами, до шлюбу вони з коханим часто сварилися і навіть розходилися декілька разів.

Бажання бути разом було настільки велике, що нам доводилося сідати з ним і говорити про це. До того моменту, коли ми одружилися, ми сварилися, розходилися і сходилися декілька разів. І якщо деякі пари проходять це після шлюбу, ми пройшли до шлюбу. Усі сварки, розбіжності, образи ми лишили там,

– розповіла Зорій.



Олексій Резніков з Юлією Зорій / Фото з її інстаграму

Про стосунки з колишньою дружиною і дітьми Резнікова

Зорій зазначила, що в неї склалися хороші стосунки з колишньою дружиною міністра оборони України.

У нас з Олексієм є онуки, я їх люблю. Вони бувають у нас, ми — у них. Ми всі, на щастя, добре спілкуємося, товаришуємо, дружимо. Ми прекрасно спілкуємося і з першою дружиною Олексія. Іноді збираємося всі разом. У нас дуже прикольні, здорові стосунки. Вона дуже класна жінка, дуже її поважаю,

– поділилася Юлія.

Цікаво, що онуки Резнікова називають її бабусею: "Вони йому кажуть – "діду", а він постійно просить – кажіть мені "Льоша". Мені кажуть – "Юля", але менший іноді може забутися і казати – "баба". Юлія зізнається, що щаслива бути бабусею для онуків чоловіка.

Нагадаємо, що 37-річна ведуча Юлія Зорій та 57-річний міністр оборони України Олексій Резніков одружилися влітку 2020 року на межі з Кримом. За словами Зорій, святкування їхнього шлюбу ще попереду і пара навіть планує відгуляти його на звільненому півострові.